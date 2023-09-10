10 найкращих фільмів Гая Річі, які точно оцінять любителі видовищних спецефектів

Один з найгеніальніших режисерів Голлівуду Гай Річі святкує 55-й день народження. Його по праву називають королем спецефектів, адже у кожному фільмі він з легкістю дивує глядачів неймовірними кадрами.

У день народження Гая Річі 24 канал вирішив пригадати 10 найпопулярніших робіт режисера, які точно сподобаються любителям якісних екшнів та динамічних сюжетів.

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"Джентльмени"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Актори: Меттью Макконахі, Чарлі Ханнем, Мішель Докері, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг, Г'ю Грант

Мікі Пірсон після закінчення навчання в Оксфорді вирішує залишитись у Великій Британії та будує власну наркоімперію. Свої плантації він настільки ретельно ховає, що навіть правоохоронці не можуть віднайти ці точки. Та минає час і Мікі вирішує продати бізнес своєму конкуренту. З того і починається небезпечна і непередбачувана гра, в якій може вижити тільки досвідчений інтелектуал.

"Джентльмени": дивіться трейлер

"Аладдін"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Актори: Мена Массуд, Вілл Сміт, Наомі Скотт

Якщо ви впевнені, що казкові історії вас точно не вразять, запевняємо, "Аладдін" зможе це зробити. До знайомого всім сюжету Гай Річі додав спецефектів та видовищних сцен бійок, які роблять стрічку однією з найкращих у 2019 році.

"Аладдін": дивіться трейлер

"Король Артур: Легенда меча"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,7

Актори: Чарлі Ганнем, Астрід Берже-Фрісбі, Джуд Лоу, Джимон Гонсу

У центрі сюжету – історія про молодого Артура, який нічого не знає про своє королівське походження і призвання. І, можливо, хлопець ніколи б не дізнався правди, якби в його руки не потрапив меч Ескалібур. Артур дізнається, як Вортігерн захопив владу, вбивши його батька. У жазі помсти головний герой очолює повстання і робить все для того, щоб скинути з престолу тирана.

"Король Артур: Легенда меча": дивіться трейлер

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"Агенти UNCLE"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,3

Актори: Генрі Кавілл, Алісія Вікандер, Армі Хаммер, Г'ю Грант, Елізабет Дебікі

Неймовірний шпигунський екшн, який розповідає про розпал Холодної війни. Агент ЦРУ Соло і представник КДБ Курякін змушені припинити ворожнечу та стати однією командою в небезпечній місії. Спільно з механіком Габі вони вирушають на пошуки зниклого фізика-інженера, який є батьком дівчини. Чоловік, за даними розвідки, перебуває у полоні небезпечного угрупування, яке розробляє ядерну бомбу, щоб знищити цілі міста.

"Агенти UNCLE": дивіться трейлер

"Шерлок Холмс: Гра тіней"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,5

Актори: Роберт Дауні-молодший, Джуд Лоу, Нумі Рапас, Джаред Гарріс

Це, мабуть, одна з найкращих робіт режисера Гая Річі. За сюжетом, Шерлок Холмс і Доктор Ватсон стикаються з наймогутнішим ворогом – професором Моріарті. Для головних героїв лиходій підготував складні випробування, в яких вижити зможуть не всі улюблені персонажі. І такої запеклої боротьби глядачі ще не бачили.

"Шерлок Холмс: Гра тіней": дивіться трейлер

"Рок-н-рольник"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,3

Актори: Джерард Батлер, Тенді Ньютон, Том Гарді, Тобі Кеббелл, Ідріс Ельба

Російський бандит хитро влаштовує земельну угоду, отримуючи за це мільйони доларів прибутку. Гроші йому начебто не потрібні, а тому кожен може забрати їх. Відтак всі кримінальні банди Лондона починають боротьбу за ці чималі статки, підставляючи та вбиваючи один одного.

"Рок-н-рольник": дивіться трейлер

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"Револьвер"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,4

Актори: Джейсон Стейтем, Рей Ліотта, Марк Стронг, Ендрю Говард

Гангстерський бойовик розповідає про хитрого й азартного гравця Джейка Гріна. Він шалено багатий та навіть має власного бухгалтера. Одного дня Джейк отримує запрошення зіграти з кримінальним авторитетом, який ніколи не програє, бо всі бояться розправи. Однак Джейк змінює цю статистику: у грі він відбирає у противника усе, ще й ображає його. Тому тепер гравець – ціль для кілерів, а на його захист стають конкуренти мафіозі.

"Револьвер": дивіться трейлер

"Костолом"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,4

Актори: Вінні Джонс, Девід Келлі, Джейсон Стейтем, Ральф Браун, Вес Блеквуд

Перспективний футболіст Денні Міхен потрапляє до британської в'язниці. У кримінальному світі йому потрібно якомога швидше придумати план виживання. І з цього його небезпечні пригоди починаються: спортсмен починає тренувати футбольну команду за ґратами.

"Костолом": дивіться трейлер

"Великий куш"

Рік виходу – 2000

Рейтинг IMDb – 8,3

Актори: Бред Пітт, Джейсон Стейтем, Денніс Фаріна, Вінні Джонс

Злодії на чолі з Френкі здійснюють зухвале пограбування євреїв: вони викрадають великий діамант. Дорогоцінність потрібно спершу переправити в Лондон, а потім – в Нью-Йорк, де грабіжники отримають прибуток від справи. І в ході цієї гри хтось з головних героїв буде хотіти більшого збагачення, а інші – прагнутимуть вижити.

"Великий куш": дивіться трейлер

"Карти, гроші та два стволи"

Рік виходу – 1998

Рейтинг IMDb – 8,3

Актори: Джейсон Флемінг, Декстер Флетчер, Нік Моран, Джейсон Стейтем, Стівен Макінтош, Вінні Джон

І завершує добірку культовий фільм Гая Річі – "Карти, гроші та два стволи". Саме ця стрічка допомогла режисеру гучно заявити про себе в Голлівуді.

За сюжетом, четверо хлопців віддають всі свої заощадження, щоб талановитий шулер на прізвисько Гарі-Сокира виграв у бандитів у покер. Однак він програє в десять разів більшу суму, а мафіозі дають тиждень, щоб ті повернули борг. Чоловіки наважуються на відчайдушний крок – грабунок бандитів. І на одній справі вони вже не можуть зупинитись.

"Карти, гроші та два стволи": дивіться відео