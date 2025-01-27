Легендарна акторка, що підкорила серця мільйонів: 5 найкращих ролей Катрін Денев

30 січня в Україні розпочнеться прокат нового фільму "Мій Марчелло". У форматі некласичного байопіку фільм торкається сторінок життя Марчелло Мастроянні — ікони кіно, актора, триразового номінанта на Оскар та альтер еґо самого Федеріко Фелліні.

Низка кінозірок виконала у стрічці ролі самих себе. Серед них легенда французького кіно Катрін Денев та їхня з Мастроянні донька К'яра ("Усі пісні лише про кохання", "Ніде"). 24 канал та дистриб'ютор "Артхаус Трафік" обрали 5 найкращих фільмів з Денев, які радить переглянути.

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"Мій Марчелло", реж. Крістоф Оноре

За сюжетом, донька кінозірок Марчелло Мастроянні та Катрін Денев, акторка К'яра, втомилася від порівнянь із батьками. Після вимоги на чергових пробах зіграти "як Мастроянні", вона вирішує перевтілитися у свого покійного батька буквально.

Жінка настільки переконлива в цьому образі, що до неї починають звертатися "Марчелло". Одних це обурює, других захоплює, а треті й узагалі починають вірити у воскресіння легенди. Денев виконала роль самої себе, тож перевтілюватися їй не було потрібно. Стрічка містить багато сімейних секретів родини легенд італійського та французького кіно та тепла до чоловіка акторки Марчелло.

"Мій Марчелло": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шербурзькі парасольки", реж. Жак Демі

Класичний мюзикл, що "Золоту пальмову гілку" 17-го Каннського кінофестивалю та номінації на Оскар у п'яти категоріях.

У центрі мелодрами 16-річна Женев'єва і 20-річний Гай – дуже закохані молоді люди. Її добра мати, яка тримає магазин парасольок, не хоче чути про її одруження, особливо тому, що Гаю ще належить відслужити в армії. Женев'єва залишається із розбитим серцем, коли її коханий відправляється на службу в армію в колоніальний Алжир. Її мати вирішує цю ситуацію знайомством доньки із добрим торговцем діамантами Роландом Кассардлм, який допомагав родині у минулому.

"Шербурзькі парасольки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вісім жінок", реж. Франсуа Озон

Події французької комедії розгортаються в поодинокому маєтку серед снігів. У переддень Різдва вісім жінок збираються в цьому будинку. Та святкування скасовано – усіма обожнюваний господар знайдений мертвим. Впливова дружина власника маєтку, його стара сестра, своячка, дві красуні-доньки, нещасна теща, зухвала покоївка чи покірна кухарка – вісім жінок намагатимуться з'ясувати, хто з них убивця.

"Вісім жінок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Денна Красуня", реж. Луїс Бунюель

Головна героїня фільму головного сюрреаліста в історії кіно – Северін – красива молода жінка, одружена з лікарем. Вона дуже любить свого чоловіка, але не може змусити себе бути фізично близькою з ним. Натомість вона віддається яскравим, дивним, еротичним фантазіям, щоб розважити свої сексуальні бажання. Згодом вона стає повією, працюючи в публічному домі вдень, залишаючись цнотливою в шлюбі вночі.

"Денна Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перша леді", реж. Леа Доменаш

У фільмі розповідається про Бернадетт Ширак під час двох президентських мандатів її чоловіка Жака Ширака (Мішель В'юєрмоз), тобто з 1995 року до обрання Ніколя Саркозі у 2007 році.

"Перша леді": дивіться онлайн трейлер фільму

Прибувши до Єлисейського палацу, Бернадетт очікує, що нарешті отримає те місце, на яке заслуговує, адже вона завжди працювала в тіні свого чоловіка, щоб зробити його президентом. Відкинута вбік як занадто старомодна, Бернадетт вирішує помститися, ставши великою медійною фігурою.