Кірі Найтлі– 38: добірка найцікавіших фільмів з іменинницею

Сьогодні, 26 березня, одна з найталановитіших акторок Голлівуду – Кіра Найтлі святкує свій 38-й день народження. Її акторські здібності завжди захоплюють глядачів, а натхненна гра на екрані стала прикладом для наступних поколінь акторів.

Попри величезний успіх і зірковий статус, Кіра залишається скромною і привітною людиною, яку поважають фани та колеги. Цікавою особливістю дівчини є те, що вона не має особистого акаунту ні в інстаграмі, ні в жодній іншій соціальній мережі. Вона стверджує, що її потреби задовольняє лише електронна пошта. Акторка відверто говорить, що соціальні мережі створюють ілюзію необхідності постійно боротися за популярність, а їй цього не потрібно.

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За свою кар'єру вона зіграла безліч незабутніх ролей, що залишили слід в історії кінематографа. 24 канал підготував добірку з найцікавіших фільмів з Кірою Найтлі, які варто переглянути її шанувальникам.

"Гордість і упередження"

Кіра Найтлі була номінована на премію Оскар за роль Елізабет Беннет у цій романтичній драмі за мотивами роману Джейн Остін.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер фільму

"Спокута"

У цьому фільмі, який отримав сім номінацій на премію Оскар, Найтлі зображує Сесілію Талліс, молоду жінку, яка закохується в сина слуги, якого грає Джеймс МакЕвой.

"Спокута": дивіться трейлер фільму

"Гра в імітацію"

Найтлі зіграє разом з Бенедиктом Камбербетчем у цій біографічній драмі про Алана Тюрінга –математика, який допомагав розгадувати нацистські коди під час Другої світової війни.

"Гра в імітацію": дивіться трейлер фільму

"Почати знову"

У цій музичній драмі Кіра Найтлі грає разом з Марком Руффало – молодим автором пісень, який намагається пробитися в музичній індустрії.

"Почати знову": дивіться трейлер фільму

"Пірати Карибського Моря: Прокляття Чорної перлини"

Захоплива пригода на морі чекає на глядачів у фільмі "Прокляття Чорної перлини". Історія про викрадення доньки губернатора піратами з загадкового корабля та спробу її порятунку відкриває дивовижний світ морських пригод та загадок. Закоханий в Елізабет коваль Віл та відчайдушний пірат Джек Горобець ризикують своїм життям, щоб відібрати корабель у команди проклятих моряків. Цей фільм – перший із серії про піратів, дозволяє зануритися у захопливий світ морських пригод та досліджень. Для Кіри Найтлі "Прокляття Чорної перлини" стало справжнім проривом у кар'єрі. Любителям пригодницьких фільмів та стрічок про піратів цей фільм точно сподобається.

"Пірати Карибського Моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться трейлер фільму

Це далеко не повний список фільмів з Кірою Найтлі, але саме ці стрічки є одними з найбільш визнаних і незабутніх в її кар'єрі. Роль за роллю вона демонструє свою унікальну акторську майстерність та здатність перетворюватися в різні образи, що вражає глядачів та забезпечує їй широку популярність.

Автор: Марта Поліщук