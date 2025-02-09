Що подивитися за тиждень: список найцікавіших фільмів на кожен день

Якщо ви обожнюєте щодня дивитися новий фільм, але втомилися шукати щось нове, ми підготували кіноплан на цілий тиждень. Щовечора на вас чекатиме нова захоплива історія, яка подарує емоції, змусить замислитися чи допоможе розслабитися.

24 Канал підібрав сім фільмів на кожен з днів тижня. Тут різноманіття жанрів – від легкої комедії до атмосферних драм і блокбастерів.

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Понеділок – "Знову в дії"

Комедійно-пригодницький фільм буде чудовим варіантом для початку тижня. У цій стрічці подружня пара, яка залишила службу в ЦРУ для спокійного життя, вимушена повернутися до шпигунського світу й захистити свою сім'ю.

"Знову в дії": дивіться трейлер онлайн

Вівторок – "Бруталіст"

Стрічка, що може стати найкращою за 2025 рік за версією Оскара, розповідає про мігранта й архітектора Лазло Тота, який зміг вижити після Голокосту та переїхав до Лос-Анджелеса у пошуках кращого життя.

"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн

Середа – "БожеВільні"

Кіноплан на тиждень не може обійтись без українського фільму. Це одна з нових стрічок, яка розповідає про каральну психіатрію у радянській системі. Головний герой Андрій потрапляє у ці пекельні обставини просто за те, що любить західну музику.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн

Четвер – "Субстанція"

Для любителів горорів тиждень не може обійтись без стрічки цього жанру. У цьому фільмі показана історія голлівудської зірки Елізабет Спаркс, яка веде шоу на телебаченні. Її хочуть замінити молодою зіркою, тому жінка наважується на моторошний експеримент.

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

П'ятниця – "Типу вагітна"

Нова комедія Netflix допоможе розслабитися після робочого тижня. Вона розповідає про подруг Лейні та Кейт, які завжди мріяли стати мамами. Та коли бажання однієї з жінок здійснюється, інша цим засмучена. Тому й сама починає вдавати, нібито вагітна.

"Типу вагітна": дивіться трейлер онлайн"

Субота – "Хороша погана дівчинка"

Субота – це вдалий день для романтичного побачення. Підігріти пристрасть у стосунках зможе цей еротичний трилер. У центрі сюжету – "щаслива" дружина та успішна директорка компанії Ромі, яку раптом шалено зацікавлює молодий стажист.

"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн

Неділя – "Потік. Останній кіт на Землі"

Цей чарівний анімаційний фільм, який номінований на Оскар, можна переглянути всією сім'єю у неділю. Він розповідає про чорного кота з яскраво-жовтими очима, який шукає сухе місце. Він потрапляє до човна з капібарою, а до них долучаються лемур і собака. Тварин чекають неймовірні пригоди.

"Потік. Останній кіт на Землі": дивіться трейлер онлайн