Шалені трансформації Крістіана Бейла: як актор кардинально змінювався задля ролі

Джерело: 24 канал

Іконою скрупульозності для акторів завжди був Марлон Брандо. Чоловік робив усе, що хотів, але саме це допомагало його ролям ставати незабутніми. Дехто рівняється на Деніела Дей-Льюїса, який не грає персонажів, а буквально стає ними. Крістіан Бейл у цьому списку посідає також почесне місце як актор, що від ролі до ролі радикально змінює свою вагу. Як він сам каже, для кращого розуміння героя.

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Редакція 24 каналу розповість вам про найкращі ролі великого актора, заради яких він або їв багато солодощів, або сидів на дієті з яблук, сигарет і тунця.

Перше перевтілення у "Американському психопаті"

Говорячи про зміну ваги Крістіана Бейла, психологічний трилер "Американський психопат" зазвичай оминають стороною. На екрані актор втілив успішного брокера Патріка Бейтмана, маніакально одержимого своєю зовнішністю. Здається, в Крістіана Бейла та зіграного ним персонажа багато спільного. Своє тіло виконавець готував до ролі з непідробним перфекціонізмом.



Крістіан Бейл у фільмі "Американський психопат" / Фото Columbia Pictures

Для того, щоб достойно виглядати в кадрі, Крістіан Бейл упродовж 4 місяців 6 разів на тиждень відвідував спортивний зал. А для відтворення фальшивої усмішки, притаманної мізантропу-Бейтману, актор знайшов натхнення в інтерв’ю Тома Круза на шоу Девіда Леттермана. З нього він взяв гіпертрофовану дружність при абсолютно порожніх очах. Іншими прообразами послужили Норман Бейтс з легендарного "Психо" Альфреда Гічкока та образ вічно шаленого Ніколаса Кейджа з "Поцілунку вампіра".

Попри скромний бюджет та касові збори, "Американський психопат" вивів Крістіана Бейла у ранг акторів першої величини та дав більший простір для експериментів у майбутніх ролях.

"Американський психопат": дивіться трейлер фільму

Рекордне схуднення в "Машиністі"

Найбільшу популярність "Машиніст" здобув завдяки тому, що Крістіан Бейл зробив зі своїм тілом. Для ролі Тревора Резніка, що страждає від безсоння та втрачає вагу, актор скинув 38 кілограмів. Цим самим він поставив абсолютний рекорд серед усіх акторів, які коли-небудь худнули для своїх ролей. Хоча режисер просив Бейла скинути максимум 10 – 15 кілограмів.

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Щоденна дієта складалася з банки тунця та яблука. А щоб вбивати апетит, він багато палив. При зрості в 183 сантиметри вага Крістіана Бейла складала 53 кілограми, але актор хотів схуднути ще на 5. Цьому завадили продюсери, які побоялись, що це занадто небезпечно для його здоров'я.

Крістіан Бейл у фільмі "Машиніст" / Фото Columbia Сlassics

Дивовижно, але, за словами Бейла, трансформація принесла йому велике задоволення. Особливо це допомагало під час спеки на зйомках в Барселоні. Єдиним недоліком схуднення Крістіан Бейл називав нездатність грати в екшн-сценах, адже для бігу в нього не лишилось м’язів на ногах.

"Машиніст": дивіться трейлер фільму

Суворий борець за справедливість

Роль мільярдера Брюса Вейна Крістіан Бейл отримав ще до зйомок у "Машиністі". Але продюсери, шоковані фізичною формою актора, почали негайно шукати для нього заміну. Актор зміг переконати їх, що в рекордні терміни повернеться до необхідної фізичної форми. За 6 місяців завдяки важким тренуванням та непростим дієтам Крістіан Бейл набрав близько 50 кілограмів м’язової маси.



Крістіан Бейл у фільмі "Бетмен: Початок" / Фото Warner Brothers

Режисер та продюсери повідомили Бейлу, що той перестарався та попросили схуднути ще на 10 кілограмів. Цей рік актор опише як найгірше фізичне випробування у своєму житті.

"Бетмен: Початок": дивіться трейлер фільму

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Чергове агресивне схуднення

Наступною стрічкою, заради якої Крістіан Бейл здійснив трансформацію, став "Рятівний світанок" Вернера Герцога. Стрічка, заснована на реальних подіях, розповідала про американського пілота німецького походження Дітера Денглера. Його літак було збито під час війни у В’єтнамі. Денглер потрапив у полон, але дивом зміг із нього втекти.

Зйомки стрічки тривали 44 дні в Таїланді. Упродовж кількох місяців актори худнули для відповідності фізичному стану своїх прототипів. Оскільки вага набирається швидше, ніж скидається, картину відзняли у зворотному хронологічному порядку.

"Рятівний світанок": дивіться трейлер фільму

Крістіан Бейл, за традицією, схуд на понад 15 кілограмів. Щоб підтримати акторів у цьому нелегкому випробуванні, постановник Вернер Герцог також втратив 12 кілограмів ваги. Фільм чекали захоплені рецензії критиків. Але навіть попри невеликий бюджет у 10 мільйонів доларів він провалився в прокаті.



Крістіан Бейл у фільмі "Рятівний світанок" / Фото MGM

Бейл в образі боксера-наркомана

Для стрічки "Боєць" 2010 року від Крістіана Бейла ніхто не вимагав скидання кілограмів. Ця умова не була прописана в його контракті. Трансформація, близька до його критичного стану в "Машиністі", викликала публічне занепокоєння його партнера на зйомках – Марка Волберга. Але щоб зрозуміти Крістіана Бейла, потрібно бути Крістіаном Бейлом. Адже роль успішного в минулому боксера, а тепер – кокаїнового наркомана, принесла актору перший в його кар’єрі Оскар.



Крістіан Бейл у фільмі "Боєць" / Фото Paramount Pictures

Стрічка, зйомки якої постійно переносились, а виконавці головних ролей регулярно змінювались, 5 разів окупилась в прокаті. Сьогодні, через 11 років після прем’єри, її заведено вважати класикою спортивних драм.

"Боєць": дивіться трейлер фільму

Шахрай з надмірною вагою

10 номінацій на Оскар, 251 мільйон доларів у прокаті, а також захопливі відгуки глядачів та преси: цим закінчився прокат картини "Афера по-американськи". У ній Крістіан Бейл втілив талановитого шахрая з незграбною перукою та чарівною харизмою.

Для ролі актор їв багато солодкого, завдяки чому розповнів із 67 до 92 кілограмів. Це допомогло створити образ, далекий від того, в якому ми звикли бачити актора.



Крістіан Бейл у фільмі "Афера по-американськи" / Фото Columbia Pictures

"Афера по-американськи" : дивіться трейлер фільму

Остання трансформація

Персона віцепрезидента США Діка Чейні – одна з найбільших загадок сучасної історії. Вважається, що політик де-факто керував Сполученими Штатами Америки, поки в президентському кріслі сидів Джордж Буш-молодший. Навіть якщо Чейні підозрювали у злочинах проти держави чи розв’язанні безпідставної війни з Іраком – довести це було неможливо. І фільм сам визнає, що заснований на реальних подіях лише до тієї межі, коли будь-яка інформація про Діка Чейні закінчується.

Для ролі віцепрезидента Крістіан Бейл вибілив брови, вибрив лисину на голові, накачав шию та набрав 20 кілограмів. Актор передивився десятки годин публічних виступів Чейні задля передачі його пластики. Як результат – чергова номінація на Оскар.



Крістіан Бейл у фільмі "Влада" / Фото Annapurna Pictures

В інтерв’ю після виходу "Влади" Бейл заявляв, що вже немолодий, тож швидко змінювати вагу стає набагато важче.

Я більше не можу продовжувати в тому ж дусі. Моя смерть дивиться мені прямо в обличчя,

– сказав Бейл в інтерв’ю The Times.

Найкращі фільми Крістіана Бейла: