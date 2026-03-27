Легенді Голлівуду – 63: найкращі фільми Квентіна Тарантіно всіх часів

Квентін Тарантівно – відомий американський кінорежисер і сценарист. Сьогодні, 27 березня, він відзначає 63-й день народження, а його майстерності належать чимало кіноробіт, які залишаються популярними через роки.

Щоб гідно представити творчий доробок Тарантіно, 24 Канал обрав п'ять його найкращих фільмів, які потрібно глянути кожному.

До теми Найкращі фільми з Кірою Найтлі, які варто подивитись

"Одного разу в Голлівуді", 2019

Рейтинг IMDb: 7,6

Фільм переносить У Голлівуд кінця 60-х років. У центрі історії – актор Рік Далтон і його дублер Кліфф Бут, які намагаються знайти своє місце у зміненій кіноіндустрії. Паралельно розвивається сюжетна лінія Шерон Тейт.

Тарантіно створив фінал зовсім неочікуваним, що вразить будь-кого, хто ще не встиг подивитись стрічку.

"Джанго вільний", 2012

Рейтинг IMDb: 8,5

Раб Джанго отримує шанс на свободу, коли мисливець за головами доктор Шульц бере його в напарники. Разом вони вирушають на небезпечні завдання, однак справжня мета Джанго – врятувати свою дружину, яка працює в жорстоких умовах на плантації.

Кульмінація фільму – вибухова та кривава, усе як любить Квентін Тарантіно.

"Безславні виродки", 2009

Рейтинг IMDb: 8,4

Події Другої світової війни подані у фірмовому стилі Тарантіно. Група єврейських солдатів веде жорстоку боротьбу про нацистів.

Та у центрі історії опинається Шошанна, яка колись уже змогла втекти від нацистів й побудувати життя з чистої сторінки. Вона змінила свою біографію, щоб знову не стати жертвою. Ці дві історії сходяться у фіналі, де режисер переписав історію війни у несподіваний спосіб.

"Убити Білла", 2003

Рейтинг IMDb: 8,2

Колишня найманка приходить до тями після періоду коми й вирушає у криваву подорож помсти. Її мета – знайти і вбити всіх, хто зрадив її, включно з таємничим Біллом.

Це історія не лише про помсту, а й про біль і внутрішню силу жінки, яка проходить через справжнє пекло.

"Кримінальне чтиво", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Фільм складається з кількох переплетених історій з життя злочинців Лос-Анджелеса – гангстерів, боксерів і дрібних бандитів. Стрічка має доволі нестандартну структуру, чорний гумор, а культові сцени зробили фільм одним із найвпливовіших в історії кіно.

Які фільми 90-х років можна подивитись?

Іноді так буває, що ми просто забуваємо назви популярних колись фільмів і мучимось у спробах їх згадати. Пропонуємо список із п'яти культових стрічок, які колись могли бути вашими улюбленими: "Поїздка в Америку", "Ідеальний світ", "Час убивати", "Ворог держави" та "Перемовник".