Перевірте інтуїцію: як добре ви знаєте творчість Міли Йовович

В український прокат вийшов бойовик "Мисливець на монстрів" з Мілою Йовович у головній ролі. Стрічка стала одним з довгоочікуваних екшнів, адже через пандемію реліз кілька разів переносили. Поки ж "Мисливець на монстрів" підкорює глядачів, ми вирішили перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Міли Йовович.

Джерело: 24 канал

Презентація "Мисливця на монстрів" в Україні відбулась 28 січня 2021 року. Новинка режисера Пола Андерсона стала чи не однією з найгучніших прем'єр місяця. Стрічку зняли за мотивами знаменитих відеоігор Monster Hunter, відтак фільм вже прикував увагу геймерів та любителів бойовиків.

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Цікаво, що головну роль у стрічці отримала голлівудська актриса українського походження Міла Йовович. Готуючись до зйомок у "Мисливці на монстрів", кінозірка познайомилась з однією з 18 жінок-рейнджерів, щоб перейняти її досвід та краще вжитися в образ. Яким був результат такого спілкування – можна оцінити в кінотеатрах.

А поки перші глядачі насолоджуються переглядом "Мисливця на монстрів", журналісти 24 каналу вирішили перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Міли Йовович.

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