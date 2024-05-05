Проведіть свято у колі сім'ї: що подивитися з дітьми у великодні вихідні

Сьогодні, 5 травня, християни святкують Великдень та відзначають диво Христового Воскресіння. Святкування не слід обмежувати одним лише застіллям. Пасхальні вихідні можна провести за різними активностями, а ще за переглядом фільмів.

У матеріалі Кіно 24 стрічки, які можна подивитися як дорослим, так і їхнім дітям. Вони показують та навчають, як боротися зі страхами, бути відважними та підтримувати своїх друзів, визнавати свої помилки й багато іншого.

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"Кролик Петрик"

Американський комедійний мультфільм розповідає про пустотливого кролика Петрика, який живе у казковому лісі з мамою та трьома сестрами. Пані кролиця має невеликий магазин, а ввечері вона часто приймає гостей.

Сім'я Петрика харчується овочами фермера МакГрегора, який не надто переймається долею тварин, та ще й влаштовує полювання на кроликів. Петрик вирішує покласти цьому край та розробляє план нападу на володіння злого фермера.

"Кролик Петрик": дивіться трейлер онлайн

"Обітниця Пасхи"

Релігійний мультфільм простою мовою та цікавою анімацією розповість про те, що означають великодні святкування та що це за свято – Великдень. Історія переносить у давній Єрусалим, де росте хлопчик Єремія. Його чекають фантастичні й захопливі пригоди.

"Обітниця Пасхи": дивіться трейлер онлайн

"Школа зайців"

Німецький анімаційний фільм натхненний казкою "Заяча школа", яку написав ще у 60-х німецький дитячий письменник. Добрий мультфільм за його мотивами розповідає про кролика Макса, який потрапляє до неймовірного закладу – Школи великодніх зайців.

Спершу він почувається не у своїй тарілці, але з кожним днем дізнається щось нове, вчиться дружити та боротися зі злими лисицями. У цього фільму є продовження, який теж підійде для перегляду на вихідних: "Кролячі пригоди: Врятувати Великдень".

"Школа зайців": дивіться трейлер онлайн

Також пропонуємо звернути увагу на такі кінокартини, якщо забажаєте переглянути з дітьми стрічки, що не стосуються великодніх свят: