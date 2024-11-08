3 мультфільми на Netflix, які сподобаються і дітям, і дорослим

Мультфільми можна дивитися у будь-якому віці. Ці стрічки захоплюють як дітей, так і дорослих, що хочуть відпочити та зануритися у світ радості й пригод.

Стримінгова платформа Netflix має що запропонувати своїм глядачам. 24 канал повідомляє про найкращі мультфільми, які вже можна переглянути на сервісі.

Не пропустіть 5 найкращих сімейних мультфільмів, які дають важливі життєві уроки

"Монстри на канікулах" (2012)

Граф Дракула керує елітним готелем, який прихований від людей. У цьому місці можуть відпочивати лише монстри. Одного дня Мейвіс, донька Дракули, відзначає повноліття, тому її батько влаштовує велике святкування в готелі. Усі монстри розважаються й насолоджуються моментом, поки в залі не опиняється людина – турист Джонатан. Він випадково потрапляє на свято та через деякий час знайомиться з іменинницею Мейвіс. Між героями виникають романтичні почуття, що зовсім не схвалює граф. Як розвиватимуться стосунки доньки Дракули та звичайної людини?

"Монстри на канікулах": дивіться трейлер онлайн

"Бебі Бос" (2017)

Нещодавно у 7-річного Тіма з'явився молодший брат. Хлопець постійно ревнує батьків до малюка. Тіму здається, що він став непотрібним своїм рідним, через що ображається на них. Водночас малюк постійно носить діловий костюм і обговорює телефоном важливі справи, але чомусь це помічає лише Тім. Якось 7-річному хлопцю вдалося підслухати розмову молодшого брата та дізнатися, що той – співробітник цілої корпорації, яка намагається врятувати дорослих від страшної загрози.

"Бебі Бос": дивіться трейлер онлайн

"Посіпаки" (2015)

У центрі сюжету – історія посіпак, які завжди служать лише лиходіям. Вони допомагали Тиранозавру Рексу, Дракулі, Наполеону та іншим негативним героям. Однак саме посіпаки дивним чином сприяли загибелі своїх лідерів. Після смерті останнього господаря вони вирішують оселитися в печері, де через деякий час починають втрачати сенс свого життя. Адже немає більше лиходіїв, кому можна було б допомагати. Одного дня посіпаки вирушають у пошуки злодія, який міг би стати їх новим господарем.

"Посіпаки": дивіться трейлер онлайн

Ці мультфільми точно не залишать байдужими, тому варті вашої уваги. Сміливо обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.