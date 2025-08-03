Кінцівка фільму – одна з найважливіших його частин, адже вона може як покращити, так і зіпсувати враження від його перегляду. Всього кілька хвилин фіналу визначають, стрічка стане провалом чи шедевром. Є чимало стрічок, які зазнавали невдачі лише через погане завершення.

Хороший фільм має не лише запрошувати глядача у захопливу подорож, але й завершувати її з відповідними враженнями. Кіно 24 розповість про саме такі стрічки, останні хвилини яких є найнапруженішими в історії кіно.

До слова Викликали гучні скандали: 3 популярні фільми, які забороняли в різних країнах світу

"Психо" (1960)

Знаменитий трилер розповідає про жінку, яка втікає після того, як вкрала гроші у свого боса. Вона оселяється в готелі, де знайомиться з його сором'язливим власником. Це запускає низку заплутаних подій. Фільм вважають одним з найвидатніших, а його кінцівка є визначним моментом і найбільшим сюжетним поворотом.

"Психо": дивіться трейлер онлайн

"Одержимість" (2014)

Психологічна музична драма розповідає про амбітного барабанника Ендрю, який вступає до консерваторії в Нью-Йорку. Бажання стати найкращим переростає в одержимість, яку підігріває жорсткий викладач Ендрю: він виснажує хлопця репетиціями настільки, що часу на життя та здоров'я просто не залишається. Фінальні моменти фільму виводять його на новий рівень: Ендрю виконує складне барабанне соло, що пронизує до глибини душі.

"Одержимість": дивіться трейлер онлайн

"Бійцівський клуб" (1999)

Заснований на однойменному романі Чака Паланіка, фільм розповідає про безіменного Оповідача, життя якого змінюється після зустрічі з загадковим Тайлером Дерденом. Разом вони створюють "бійцівський клуб", що об'єднує інших чоловіків. Стрічка спершу була сприйнята неоднозначно, але згодом стала культовою класикою. А його кінцівка є ідеальною кульмінацією історії.

"Бійцівський клуб": дивіться трейлер онлайн

"Шосте чуття" (1999)

У центрі психологічного трилера – дитячий психолог Малколм Крау, чий останній пацієнт стверджує, що може бачити мертвих і спілкуватися з ними. Малкольм намагається краще пізнати хлопчика, щоб допомогти йому. Фільм отримав 6 номінацій на Оскар. Його фінал перевертає уявлення глядача про стрічку з ніг на голову.

"Шосте чуття": дивіться трейлер онлайн

"Сім" (1995)

Кримінальний трилер розповідає про детектива Вільяма Сомерсета, який починає працювати в дуеті з Девідом Міллсом, що нещодавно перевівся у новий відділок. Вони полюють на серійного вбивцю, який обирає жертв за їхніми гріхами. Цікаво, що спершу кінцівку фільму хотіли змінити, але режисер Девід Фінчер наполіг на своєму варіанті. І це стало визначальним моментом для стрічки й незабутнім фінальним поворотом.

"Сім": дивіться трейлер онлайн