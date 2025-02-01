Ви будете шоковані: 3 фільми з несподіваним фіналом

В усіх фільмах є стандартна побудова сюжету, а тому деякі з них стають надто передбачуваними. Аж настільки, що ще на половині стрічки стає зрозуміло, чим все закінчиться. Глядача складно здивувати, але багатьом фільмам це все-таки вдається.

Творці кіно знають, як створити оригінальний сюжет, що змусив би глядача сидіти перед екраном до самого завершення. 24 Канал розповість про фільми, кінцівки яких однозначно здатні здивувати.

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"Сім"

Класичний кримінальний трилер розповідає про двох детективів, які об'єднуються для справи про серійних вбивць. Кожен ретельно спланований злочин базується на основі одного з семи смертних гріхів.

"Сім": дивіться трейлер онлайн

Обережно! У матеріалі присутні спойлери – інформація про серіал, яка розкриває сюжет й тому може зіпсувати враження.

Коли детективи виявили вбивцю Джона Доу, залишилось два останні гріхи – заздрість і гнів. Його план згодом розкривається – детективам приходить коробка з головою дружини Міллза. Чоловік, дізнавшись, що його дружина до того ж була вагітною, у гніві вбиває злочинця.

"Звичайні підозрювані"

Таємничий фільм розповідає про геніального злочинця Кайзера Созу, який здобув авторитет у кримінальному світі. На нього працюють п'ятеро найдосвіченіших гангстерів-професіоналів. Фільм показує історію через розповідь Вербала Кінта.

"Звичайні підозрювані": дивіться трейлер онлайн

Потужний фінал фільму став часто згадуваним у попкультурі. Детектив, який спілкувався з Кінтом, відпускає його: той виходить з відділку. Тоді у поліції розуміють, що історія чоловіка складалась з випадкових слів і предметів у кабінеті. Вербал перестає кульгати, а його рука більше не тремтить. Глядач розуміє, що він – той самий Кейзер Созе.

"Олдбой"

Події південнокорейського трилера відбуваються у 1988 році. Це трагічна історія О Десу, якого тримають у камері 15 років без жодної причини. Коли його раптово звільняють, він вирішує знайти та помститися таємному викрадачеві. Дорогою він зустрічає шеф-кухарку, в яку закохується. Вона готова допомогти йому в пошуках.

"Олдбой": дивіться трейлер онлайн

У фільму тривожна та несподівана кінцівка. Герой нарешті зустрічає лиходія, що відповідає за його страждання. Виявилось, що викрадач організував все це через помсту. Задоволений своїми діями, він накладає на себе руки. Неоднозначний фінал залишає по собі сильні враження.