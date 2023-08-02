10 нових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа
Літо завершується, а список фільмів для вечірнього перегляду збільшується новинками Netflix. До слова, літній сезон був насичений різноманітними стрічками: від захопливих пригодницьких стрічок до емоційних драм, серед яких "Крізь моє вікно: Розділені морем", "Рай", чи "Щастя для початківців".
Не зважаючи на безліч варіантів, важливо знайти саме ті фільми, що допоможуть завершити літо яскраво. Для вашої зручності, 24 Канал підготував добірку з десяти фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа.
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Нові фільми Netflix, які варто подивитися до кінця літа
"Рай"
Хлопець працює в чудовій біотехнологічній компанії, що маніпулює часом. Але все погіршується, коли його дружина опиняється у скрутному становищі та змушена віддати колосальні 40 років свого життя, щоб погасити їхні борги.
"Рай": дивіться трейлер
"Родичі поза законом"
За приголомшливим поворотом подій, банк, у якому працює Оуен, став жертвою зухвалого пограбування всього за кілька днів до його довгоочікуваного весілля. Влада розслідує інцидент, оскільки перші докази, здається, причетні до двох дуже несподіваних осіб – майбутніх тестя та тещі Оуена.
"Родичі поза законом": дивіться трейлер
"Щастя для початківців"
Виявляючи надзвичайну стійкість після складного розлучення, відданий учитель разом із групою вирушає у важку туристичну експедицію, щоб відновити їхню віру в кохання.
"Щастя для початківців": дивіться трейлер
"Пташиний короб: Барселона"
Людство стикається з загадковою силою, яка становить серйозну небезпеку. Розповідь про цю зловісну загрозу починається в Барселоні, розкриваючи захопливу історію широко відомого блокбастера "Пташиний короб".
"Пташиний короб: Барселона": дивіться трейлер
"Вони клонували Тайрона"
Низка моторошних подій занурює різномасту трійцю (Джон Боєґа, Тейона Перріс і Джеймі Фокс) у безодню зловісної змови, яка шириться містом.
"Вони клонували Тайрона": дивіться трейлер
"Найглибше занурення"
Відомий рекордсмен і доблесний дайвер об’єднують зусилля, щоб вписати свої імена в аннали історії шляхом сміливого й небезпечного занурення.
"Найглибше занурення": дивіться трейлер
"Пан Самоходик"
Під час дивовижної знахідки історик мистецтва натрапляє на стародавній хрест тамплієрів, що дає початок захопливому квесту, щоб розшифрувати таємницю, що оточує цей священний артефакт. Об’єднавши зусилля з найнесподіванішою групою авантюристів, вони вирушають у надзвичайну подорож, щоб розкрити таємниці, приховані в цій загадковій реліквії.
"Пан Самоходик": дивіться трейлер
"Евакуація 2"
У сміливій і серйозній спробі загартований у боях найманець Тайлер Рейк вирушає на небезпечну місію, щоб звільнити полонену родину страшного гангстера, попри те, що він сам зіткнувся зі смертністю.
"Евакуація 2": дивіться трейлер
"Бездоганна знахідка"
Кар’єра редакторки модного журналу розвалюється, коли вона розуміє, що людина, з якою вона пристрасно поцілувала на світській вечірці, тепер є її новопризначеним колегою, і щобільше, сином її начальника.
"Бездоганна знахідка": дивіться трейлер
"Маршрут до кохання"
Професійна діяльність вимагає від менеджера туристичної агенції візиту до В'єтнаму, де захоплений і нетрадиційний гід знайомить її зі способом життя, наповненим надзвичайними ескападами.
"Маршрут до кохання": дивіться трейлер