10 нових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа

Літо завершується, а список фільмів для вечірнього перегляду збільшується новинками Netflix. До слова, літній сезон був насичений різноманітними стрічками: від захопливих пригодницьких стрічок до емоційних драм, серед яких "Крізь моє вікно: Розділені морем", "Рай", чи "Щастя для початківців".

Не зважаючи на безліч варіантів, важливо знайти саме ті фільми, що допоможуть завершити літо яскраво. Для вашої зручності, 24 Канал підготував добірку з десяти фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа.

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Нові фільми Netflix, які варто подивитися до кінця літа

"Рай"

Хлопець працює в чудовій біотехнологічній компанії, що маніпулює часом. Але все погіршується, коли його дружина опиняється у скрутному становищі та змушена віддати колосальні 40 років свого життя, щоб погасити їхні борги.

"Рай": дивіться трейлер

"Родичі поза законом"

За приголомшливим поворотом подій, банк, у якому працює Оуен, став жертвою зухвалого пограбування всього за кілька днів до його довгоочікуваного весілля. Влада розслідує інцидент, оскільки перші докази, здається, причетні до двох дуже несподіваних осіб – майбутніх тестя та тещі Оуена.

"Родичі поза законом": дивіться трейлер

"Щастя для початківців"

Виявляючи надзвичайну стійкість після складного розлучення, відданий учитель разом із групою вирушає у важку туристичну експедицію, щоб відновити їхню віру в кохання.

"Щастя для початківців": дивіться трейлер

"Пташиний короб: Барселона"

Людство стикається з загадковою силою, яка становить серйозну небезпеку. Розповідь про цю зловісну загрозу починається в Барселоні, розкриваючи захопливу історію широко відомого блокбастера "Пташиний короб".

"Пташиний короб: Барселона": дивіться трейлер

"Вони клонували Тайрона"

Низка моторошних подій занурює різномасту трійцю (Джон Боєґа, Тейона Перріс і Джеймі Фокс) у безодню зловісної змови, яка шириться містом.

"Вони клонували Тайрона": дивіться трейлер

"Найглибше занурення"

Відомий рекордсмен і доблесний дайвер об’єднують зусилля, щоб вписати свої імена в аннали історії шляхом сміливого й небезпечного занурення.

"Найглибше занурення": дивіться трейлер

"Пан Самоходик"

Під час дивовижної знахідки історик мистецтва натрапляє на стародавній хрест тамплієрів, що дає початок захопливому квесту, щоб розшифрувати таємницю, що оточує цей священний артефакт. Об’єднавши зусилля з найнесподіванішою групою авантюристів, вони вирушають у надзвичайну подорож, щоб розкрити таємниці, приховані в цій загадковій реліквії.

"Пан Самоходик": дивіться трейлер

"Евакуація 2"

У сміливій і серйозній спробі загартований у боях найманець Тайлер Рейк вирушає на небезпечну місію, щоб звільнити полонену родину страшного гангстера, попри те, що він сам зіткнувся зі смертністю.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

"Бездоганна знахідка"

Кар’єра редакторки модного журналу розвалюється, коли вона розуміє, що людина, з якою вона пристрасно поцілувала на світській вечірці, тепер є її новопризначеним колегою, і щобільше, сином її начальника.

"Бездоганна знахідка": дивіться трейлер

"Маршрут до кохання"

Професійна діяльність вимагає від менеджера туристичної агенції візиту до В'єтнаму, де захоплений і нетрадиційний гід знайомить її зі способом життя, наповненим надзвичайними ескападами.

"Маршрут до кохання": дивіться трейлер