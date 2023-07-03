7 найпопулярніших фільмів на Netflix для закоханих

Перегляд Netflix – один з найкращих способів провести вечір з коханою людиною. Для того, щоб додати романтики у стосунки, варто обрати фільм, який допоможе відволіктися від буднів, зблизить вас.

24 Канал зібрав найпопулярніші фільми, які пари найчастіше обирають на Netflix. Серед них є як історії про сильне кохання, так і легкі романтичні комедії.

Не пропустіть 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які варто переглянути

"Крізь моє вікно: Розділені морем"

Арес і Ракель провели рік поодинці. Зустріч на пляжі обіцяє бути спекотною. Чи зможе кохання перемогти все, і навіть дружній флірт або нові комплекси?

"Крізь моє вікно: Розділені морем": дивіться трейлер онлайн

"П'ятдесят відтінків сірого"

Багатій Крістіан Ґрей підкорює серце наївної студентки коледжу Анастейші Стіл і запрошує її у світ невблаганних еротичних фантазій.

"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться трейлер онлайн

"Крізь моє вікно"

Давня закоханість Ракель у її сусіда переростає в дещо значно більше, коли він починає відповідати їй взаємністю, попри супротив його родини.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн

"Пурпурові серця"

Талановита музикантка погоджується на шлюб із розрахунку з морським піхотинцем. Але несподівана трагедія перетворює вдавані почуття на справжні.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер онлайн

"Сьогодні спиш зі мною"

Коли шлюбу починає бракувати пристрасті, журналістка постає перед вибором: люблячий чоловік, що віддалився від неї, чи молодий колишній хлопець, який повернувся в її життя?

"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальний чоловік"

Щоб підбадьорити свою самотню маму, дівчинка вигадує їй таємного шанувальника й просить привабливого дядька своєї подруги зіграти цю роль.

"Ідеальний чоловік": дивіться трейлер онлайн

"Без обмежень"

Надзвичайно талановита дівчина глибоко й шалено закохується у свого інструктора з дайвінгу в цій романтичній драмі з неймовірним візуальним рядом.

"Без обмежень": дивіться трейлер онлайн