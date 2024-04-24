На будь-який смак: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які зараз обирають глядачі

Стримінгова платформа Netflix знову оновила список фільмів, які найчастіше обирають кінолюби. У добірці найпопулярніших: "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами", "Дятел Вуді вирушає у табір", "Квиток до раю", "Сльозотворець" та інші.

У матеріалі Кіно 24 знайдете список стрічок, які точно зможуть задовольнити вашого внутрішнього кінокритика. Ми підготували ряд трейлерів та сюжетів, які допоможуть обрати найкращий фільм на цей вечір.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами"

Фільм продовжує захопливу історію Кори та інших воїнів, які готові пожертвувати всім, щоб захистити народ Вельдту і мирне селище, що стало новим домом для тих, кого вигнав Материнський Світ.

Перед битвою вони стикаються з правдою про своє минуле, і кожен з них розповідає, за що насправді вони борються. Усі сили Реалму об'єднуються в повстанні, нові герої встають на захист, а легенди починають оживати.

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дятел Вуді вирушає у табір"

Ця стрічка займає другу позицію у списку найпопулярніших.

Події розгортаються навколо нових пригод нестримного дятла Вуді, який притягає різні неприємності та часто створює хаос для інших мешканців лісу. Одна з його витівок призводить до його вигнання з лісу, і тепер Вуді повинен знайти собі новий дім.

"Дятел Вуді вирушає у табір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Квиток до раю"

Третю позицію за популярністю цього тижня займає стрічка з улюбленою Джулією Робертс. Це комедійна мелодрама про колишнє подружжя, яке без зайвих роздумів, відправляється разом зі своєю донькою на тропічний острів, щоб перешкодити дівчині вийти заміж за місцевого мешканця Балі.

Вони намагаються врятувати її від помилки, яку вони самі зробили 25 років тому. Але чи вдасться їм це?

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Сльозотворець"

Ця історія уже третій тиждень поспіль тримається у списку найкращих фільмів на Netflix.

Це розповідь про Ніку та Рігеля, які пережили важке дитинство. Після того, як нова сім'я бере їх із притулку, підлітки знаходять несподівані та непереборні почуття, які зв'язують їх разом.

"Сльозотворець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Що зробила Дженніфер"

Документальна стрічка, яка другий тиждень тримається у списку найкращих.

Дженніфер Пен опинилася у жахливій ситуації, коли вирішила зателефонувати на 911. Вона повідомила про те, що її батьків вбили. З цього розпочалась незвичайна кримінальна справа, що розвивалася прямо перед її очима. Починаючи з того моменту, життя Дженніфер зазнало перевороту, вона опинилася в центрі подій, які радикально змінили її долю.

"Що зробила Дженніфер": дивіться онлайн трейлер фільму

У списку найпопулярніших також опинилась українська оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі", яка нещодавно з'явилась на стримінговій платформі. Серед фільмів, які обирають для перегляду кінолюби:

"Вісімка за срібло"

"Бунтівний місяць.Частина 1: Дитя вогню"

"Ірландське бажання"

"Діва проти біди"

Обирайте стрічку, яка відгукнулась вам та насолоджуйтесь вечірнім переглядом на Netflix.