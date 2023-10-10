5 класних фільмів Netflix, які обов'язково треба подивитися до кінця жовтня

У листопаді багато захопливих фільмів покинуть стрімінгову платформу Netflix. Щоб ви мали можливість насолодитися найкращими проєктами, перш ніж вони зникнуть, ми підготували для вас добірку.

Актуальний перелік фільмів, які будуть доступні на Netflix до листопада 2023 року, наведено нижче. Обирайте те, що вас зацікавило найбільше і насолоджуйтеся переглядом.

До слова 5 англійських фільмів про спорт, які не залишать вас байдужими

"Подвійний форсаж" / 2 Fast 2 Furious

Рейтинг IMDb: 5,9

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 2003

Жанр: трилер, кримінал, бойовик

Країни: США, Німеччина

Режисер: Джон Сінглтон

Актори: Пол Вокер, Тайріз Гібсон, Єва Мендес, Коул Гаузер та інші.

О'Коннер – колишній полісмен, який втратив роботу через невдалу справу з Торетто. Він переїхав до іншого міста і заробляє на життя, беручи участь у вуличних перегонах. Одного разу після гонки його затримує поліція. Колишній начальник Браяна пропонує йому угоду: щоб уникнути в'язниці, О'Коннер повинен проникнути в банду небезпечного наркоторговця і допомогти поліції затримати його на місці злочину. На цьому шляху до нього приєднується його старий друг Роман Пірс.

"Подвійний форсаж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бетмен: Початок" / Batman Begins

Рейтинг IMDb: 8,2

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 2005

Жанр: бойовик, пригоди

Країни: США, Велика Британія

Режисер: Крістофер Нолан

Актори: Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Кеті Голмс, Ліам Нісон та інші.

Історія найвідомішого супергероя в усьому світі відома всім і кожному. Мільйонер, який відчуває потребу в правосудді, від часу до часу відкладає гроші, вечірки й розваги, щоб переодягнутися в супергеройський костюм і забезпечити закон і порядок на вулицях свого рідного Ґотема. За маскою летючої миші ховається невідома особа, і ніхто не може впізнати її, але кожен злодій мріє зустрітися з ним особисто і відстоювати свої інтереси проти самозваного захисника.

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Сучасний Ґотем 21 століття пропонує неймовірно реалістичний та похмурий образ, і в новому Бетмені нарешті відчувається глибока людська психологія. Проте ця емоційна глибина не заважає новому сучасному Бетмену здійснювати неймовірні бої та летіти на своєму Бетмобілі з неймовірною швидкістю, як і раніше.

"Бетмен: Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перерване життя" / Girl, Interrupted

Рейтинг IMDb: 7,3

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 1999

Жанр: драма, біографічний

Країни: США, Німеччина

Режисер: Джеймс Менголд

Актори: Вайнона Райдер, Анджеліна Джолі, Бріттані Мерфі, Елазібет Мосс, Джаред Лето та інші.

Події фільму відбуваються в Америці у 1960-х роках. Після отримання діагнозу "межового розладу особистості", Сюзанні потрапляє до закритого психіатричного закладу. Щоб вибратися з цього стану внутрішнього хаосу, дівчині доведеться подолати власні демони.

"Перерване життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Падіння чорного яструба" / Black Hawk Down

Рейтинг IMDb: 7,7

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 2001

Жанр: драма, історичний, військовий

Країни: США, Велика Британія

Режисер: Рідлі Скотт

Актори: Джош Гартнетт, Юен МакҐреґор, Ерік Бана, Вільям Фіхтнер та інші.

Фільм "Чорний яструб" – це військова драма, яка базується на реальних подіях та розповідає історію провальної спецоперації елітних рейнджерів.

Дія розгортається у 1993 році, під час громадянської війни в Сомалі. Голод та безперервні конфлікти між владними угрупуваннями призвели до трагічної загибелі тисяч сомалійців і ускладнили доставку гуманітарної допомоги. ООН та американці звинувачують в цьому командира Айдіда, якого підтримує місцеве населення.

З метою припинення діяльності самозваного генерала, до напівзруйнованого Могадішо вирушає американська тактична група, що складається з батальйону рейнджерів, елітної одиниці "Дельта" та вертольотів "Чорний яструб". За стратегічним планом, цей загін мав легко нейтралізувати сомалійські правоохоронні сили й захопити Айдіда. Однак операція несподівано завершується невдало: місцеві бойовики, які побачили ворожих спецпризначенців, відкривають прицільний вогонь. Захоплення командира швидко перетворюється на криваву бійню, під час якої хоробрі рейнджери зазнають значних втрат.

"Падіння чорного яструба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дядечко Бак" / Uncle Buck

Рейтинг IMDb: 7,1

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 1989

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джон Г'юз

Актори: Джон Кенді, Джин Луїза Келлі, Габі Гоффманн, Маколей Калкін та інші.

Рассел — холостяк і не уявляє себе в ролі батька чи чоловіка. Проте життя його корінно змінюється після того, як родичі просить його доглянути за своїми племінниками. Бак радо відгукнувся на цю пропозицію — врешті-решт, тиждень з дітьми не здається таким вже й складним завданням. Стосунки дядька з племінниками (двома дівчатками й хлопчиком) спочатку не складаються дуже гладко, але з часом вони наповнюються взаємною любов'ю. Бак розкриває в собі абсолютно несподівані риси характеру, які змінюють його життя раз і назавжди.

"Дядечко Бак": дивіться онлайн трейлер фільму