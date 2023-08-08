Останній шанс: 15 фільмів Netflix, які варто подивитися до кінця серпня

Кінець серпня ще не скоро, тож не варто засмучуватися. Ми ще маємо достатньо часу, щоб насолодитися захопливими фільмами на Netflix, які незабаром будуть вилучені з бібліотеки стрімінгової платформи.

Ми зібрали 15 фільмів, які варто переглянути до кінця серпня, поки вони ще доступні на Netflix. Серед них наукова фантастика "Термінатор 2: Судний день", "Круті дівчата" та "Американська афера". Не пропустіть останній шанс!

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15 класних фільмів Netflix, які варто подивитися до кінця серпня

"Таємне вікно"

Рік: 2004

Жанр: трилер, детектив

Письменник Морт Дейні переживає кризу у всіх сферах життя. Він змушений розлучитися з дружиною, через що повністю зникає його творче натхнення. Втім, одного разу він зустрічається з чоловіком, який звинувачує письменника в крадіжці розповіді. І починається найцікавіше!

"Таємне вікно": дивіться трейлер

"Термінатор 2: Судний день"

Рік: 1991

Жанр: екшн, наукова фантастика

Від того моменту, коли Т-800, термінатор, був відправлений в минуле з метою вбити Сару Коннор, минуло більш як десять років. За цей час народився син Джон, і тепер це звичайний хлопчик, який має велике майбутнє – він призначений вести людей до перемоги над кіборгами у майбутньому конфлікті. Ця подія стане відомою як Судний день.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер

"Солт"

Рік: 2010

Жанр: екшн, містерія

Евелін Солт, віддана співробітниця ЦРУ, опиняється в складній ситуації. Чудом уникнувши ув'язнення, Солт стикається з безпідставними звинуваченнями від свого власного агентства в таємній співпраці з російською розвідкою. Сповнена рішучості, Солт змушена розпочати пошуки, щоб відновити своє добре ім'я.

"Солт": дивіться трейлер

"Вартові легенд"

Рік: 2012

Жанр: дитячий, пригоди

Веселий мультфільм, який переносить нас в казковий світ. У ньому представлені найвідоміші дитячі герої – Східняк, Зубна Фея, Великодній Кролик і Пісочна людина, які з усіх сил намагаються захистити мрії дітей від злого антагоніста.

"Вартові легенд": дивіться трейлер

"Паранормальне явище"

Рік: 2007

Жанр: жахи, трилер

Молодий подружжя живе в оселі, в якій, на їхню думку, діє якась темна сила. З метою зафіксувати паранормальне явище, вони розташовують відеокамеру у будинку. Цікаво, що ця істота з'являється лише вночі, коли вони бачать глибокі сни.

"Паранормальне явище": дивіться трейлер

"Пітер Пен"

Рік: 2003

Жанр: пригоди, фантастика

У чарівній країні Неверленд живе дивний хлопчик, який вміє літати й відмовляється дорослішати. Це веселий вигадник, хоробрий Пітер Пен! Одного дня, прагнучи знайти свою власну тінь, Пітер у нашому Лондоні знайомиться з маленькою Венді та її братами Майклом і Джоном. Звичайно, він бере своїх нічних товаришів із собою в Неверленд, де вони захоплюються неймовірними пригодами!

"Пітер Пен": дивіться трейлер

"Супер Майк XXL"

Рік: 2015

Жанр: комедія

Після подій, що відбулися в першій частині, пройшло три роки. Майк відмовився від професії стриптизера-еталону, але минуле не відпускає його, і йому пропонують цікаву можливість. Клуб "Королі Тампи" переживає нелегкі часи, і танцюристи вирішили організувати величне шоу, щоб власне прощатися, проте зробити це з належною елегантністю, яскравістю та красою. Головний герой, виконавець ролі Ченнінга Татума, не може залишити своїх друзів і приєднується до них у подорожі до Мертл-Біч.

"Супер Майк XXL": дивіться трейлер

"Круті дівчата"

Рік: 2004

Жанр: комедія, підлітковий фільм

Кейді Гірон, донька зоологів, довгий період провела в Африці. З недавніх пір вона повернулася до США і зобов'язана відвідувати школу, де існують певні правила. Практично одразу Кейді привертає увагу учнів.

"Круті дівчата": дивіться трейлер

"Джиммі Нейтрон: Геніальний хлопчик"

Рік: 2001

Жанр: комедія

Джеймс Айзек Нейтрон, видатний винахідник, втілив свої творчі задуми в життя, створивши дивовижного робота-собаку, невидимих хом'яків та низку інших цікавих винаходів. Знаходячись у своєму секретному лабораторному приміщенні, Джиммі проводить експерименти зі своїми найближчими друзями й розробляє різноманітні пристрої, які роблять життя в цьому світі набагато простішим... аж до першого короткого замикання.

"Джиммі Нейтрон: Геніальний хлопчик": дивіться трейлер

"Морпіхи"

Рік: 2005

Жанр: воєнний, драма

У 1990 році американські війська здійснили висадку в Кувейті, розпочавши таким чином першу іракську операцію. Для молодих піхотинців ця кампанія тривала протягом багатьох місяців і завершилася чотирма днями активних бойових дій, під час яких не пролунає жоден постріл. Головний персонаж – молодий хлопець, який вважав, що вступ до морської піхоти врятує його від "звичайного" життя.

"Морпіхи": дивіться трейлер

"Якби Біл-стріт могла заговорити"

Рік: 2018

Жанр: романтика, драма

19-річна Тіш заручена з 22-річним скульптором Фонні. Пара готується до весілля і чекає на дитину. Але несподівано на шляху їхнього щастя з'являється чорна тінь. Фонні стикається з жахливим звинуваченням в зґвалтуванні юної пуерториканки Вікторії. Його життя зазнає руйнівного удару через обман расистського полісмена.

"Якби Біл-стріт могла заговорити": дивіться трейлер

"Легковажна Я"

Рік: 2010

Жанр: комедія, романтика

Несправедливі плітки призводять до того, що скромна старшокласниця відчуває себе відкинутою у школі. Однак, вона не здається перед цими труднощами.

"Легковажна Я": дивіться трейлер

"Війна Чарлі Вілсона"

Рік: 2007

Жанр: драма, драма

Історія з реального життя неординарного конгресмена з Техасу, яка справді вражає. Пристрасть до алкоголю та жіночої краси мало не призвела головного героя до кінця його політичної кар'єри. Попри це, він безупинно працює далі та очолює успішну операцію в історії Центральної Розвідувальної Агентури.

"Війна Чарлі Вілсона": дивіться трейлер

"Американська афера"

Рік: 2013

Жанр: кримінал, драма

Фільм розповідає про реальну операція, яку федерали проводили в період з 1970-х по 1980-ті роки. Засланим козачком став схильний до шахрайства бізнесмен Ірвінг Розенфельд, який попався на гачок агента ФБР, на ім'я Річі ДіМазо.

"Американська афера": дивіться трейлер

"Історія лицаря"

Рік: 2001

Жанр: пригоди, екшн

Середньовіччя. Один немолодий лицар, який був відомий своєю вправністю, нещасливо гине під час турніру. Його троє вірних зброєносців, опинившись без засобів до існування, рішуче долають труднощі та винаходять незвичайний план: один із них вдягає в рицарську зброю свого покійного хазяїна. Таким чином, вони виграють турнір та опановують новий спосіб заробітку.

"Історія лицаря": дивіться фрагмент з фільму