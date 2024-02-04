3 старі фільми, які дивляться українці на Netflix
Хоч на Netlfix постійно презентують нові фільми та серіали, глядачі повертаються до стрічок кількарічної давності, надаючи їм друге дихання. Зокрема, зараз українці активно переглядають фільми 2022 та 2016 років.
А саме: драму "Репортерка", трилер "Спостерігач" та бойовик "Людина з Торонто". Детальніше про них розповість 24 Канал.
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"Репортерка"
Рік: 2016
Жанр: драма
У ролях: Тіна Фей, Марго Роббі, Біллі Боб Торнтон
Репортерка наважується на зухвалий крок у житті та кар'єрі. Несподівано для всіх вона приєднується до військових у воєнній зоні на Середньому Сході. Саме там жінка знаходить свій журналістський хист і призначення.
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"Спостерігач"
Рік: 2022
Жанр: трилер
У ролях: Майка Монро, Карл Ґлусман, Берн Ґорман
Американка переїжджає до чоловіка в Бухарест. В іншій країні вона відчуває себе зовсім чужою. Коли у місті з'являються новини про серійного вбивцю, дівчині починає здаватися, що за нею стежать.
"Спостерігач": дивіться онлайн трейлер фільму
"Людина з Торонто"
Рік: 2022
Жанр: бойовик
У ролях: Кевін Гарт, Вуді Гаррельсон, Кейлі Куоко
Після випадкової плутанини незграбний підприємець починає співпрацювати з відомим найманим убивцею на прізвисько Людина з Торонто. І робить це лише задля того, щоб вижити.
"Людина з Торонто": дивіться онлайн трейлер фільму