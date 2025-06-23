Після них буде складно заснути: 3 фільми на Netflix, що засновані на реальних подіях

Правдиві історії недарма надихають творців кіно. Фільми, що засновані на реальних подіях, викликають у глядачів такі емоції, яких не зможе викликати будь-яка інша картина. Вони відображають важливі моменти в історіях людей та перетворюють їх на художні оповіді, підкреслюючи цікаві та важливі деталі.

Зараз на Netflix можна знайти чимало вдалих фільмів, що засновані на реальних подіях. Інколи вони здаються надто фантастичними, щоб бути правдою, та викликають такі бурхливі емоції й переживання, що після них складно заснути, пише Кіно 24.

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"Снігова спільнота"

Фільм заснований на реальній історії виживання частини пасажирів після авіакатастрофи чартерного літака у важкодоступному районі в Андах у 1972 році. Лише 29 людей з 45 вижили. Вони опиняються в смертельних і небезпечних природних умовах – без їжі та теплих речей. Упродовж 70 днів вони намагаються знайти вихід з ситуації.

Ця драма є по-справжньому емоційно виснажливою. Це моторошна історія про відчай і розпач, від яких довго не зможеш позбутися.

"Снігова спільнота": дивіться трейлер онлайн

"Хороший медбрат"

Люблячий чоловік і батько, зразковий сім'янин опиняється замішаним у резонансній справі. Він чи не головний підозрюваний у вбивстві понад 300 осіб. Фільм допомагає дізнатися, чи справді він є винним у злочинах, чи насправді ж його жорстоко підставили.

У кримінальній драмі все те, що не дасть глядачеві заснути – тривожна атмосфера, напруга й справжній психологічний дискомфорт. Фільм змусить сумніватися щодо людей, яким ви довіряєте.

"Хороший медбрат": дивіться трейлер онлайн

"Батальйон 6888"

Військова драма розповідає про 6888 батальйон центральної поштової служби під час Другої світової війни, що був повністю жіночим та темношкірим. У нього увійшли сотні жінок, щоб виправити занедбану ситуацію з доставленням пошти. Вони стикалися з жорстоким ставленням, расизмом і дискримінацією, але однаково здійснили неможливе.

Цей фільм не є жахами чи трилером, але він тримає в напрузі завдяки емоційній оповіді. Глядачі, яких торкають теми несправедливості, залишаться надовго з емоціями після перегляду стрічки.

"Батальйон 6888": дивіться трейлер онлайн