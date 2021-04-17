Фільми-номінанти на Оскар-2021, які можна переглянути онлайн

У ніч на 26 квітня весь світ дізнається лауреатів однієї з найпрестижніших кінопремій – Оскар-2021. А поки до церемонії залишається трішки більше тижня, готуйтесь до цієї події разом з 24 каналом.

Проведіть вихідні не нудно, переглядаючи найуспішніші фільми, які претендують на золоту статуетку Оскара-2021. Ми підібрали 8 головних номінантів премії, які точно варті вашої уваги. Стрічки презентували у 2020 році, а тому вони доступні для перегляду онлайн.

Важливо Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

"Земля кочівників"

Режисер – Хлої Чжао

Актори – Френсіс МакДорманд, Девід Стретейрн

Кількість номінацій – 6

Фільм "Земля кочівників" – один з головних претендентів на Оскар-2021. І це не дивно, адже роуд-муві Хлої Чжао змусить кожного задуматись над життєвими цінностями і питанням свободи.

За сюжетом, у містечку Емпайр закривають завод. Без роботи залишаються багато американців, які змушені покинути рідні домівки та шукати якісь сезонні роботи, щоб вижити. Серед таких кочівників – вдова Френ, якій не було сенсу залишатись у місті. Будинок вона проміняла на трейлер, а у мандрівці штатами знайшла справжню сім'ю з таких же кочівників.

"Земля кочівників" за своєю суттю – це паломництво через горе і зцілення. Ми присвячуємо стрічку всім, хто пройшов через цю важку і красиву мандрівку у певний момент свого життя,

– зазначила режисерка Хлої Чжао.

"Земля кочівників": дивіться трейлер

"Батько"

Режисер – Флоріан Зеллер

Актори – Ентоні Гопкінс, Олівія Колман, Марк Гейтісс, Руфус С'юелл

Кількість номінацій – 6

Неперевершена драма "Батько" стала настільки чуттєвою завдяки грі 83-річного Ентоні Гопкінса і його зіркових колег. Кожен момент фільму викликає все більше питань про те, що ж відбувається у будинку пенсіонера.

Головний герой – чоловік похилого віку Ентоні. Він страждає від прогресуючої деменції, а тому його донька Енн з чоловіком вирішують переїхати у квартиру батька, щоб за ним доглядати. Однак звичайні хатні роботи даються складно, адже Ентоні переконаний: все це родичі роблять тільки для того, аби відібрати в нього житло. Та вкінці чоловік замислюється, а ким же він є.

"Батько": дивіться трейлер

"Юда і Чорний месія"

Режисер – Шака Кінг

Актори – Деніел Калуя, Лейкіт Стенфілд, Джессі Племонс, Мартін Шин, Ештон Сандерс, Ліл Рел Гаврі, Домінік Фішбе

Кількість номінацій – 6

Бандит Вільям О'Ніл тривалий час порушував закони, не маючи жодного покарання за це. Та після чергової справи злочинець таки потрапив до в'язниці, розуміючи, що йому світить немалий термін. Вільям отримує пропозицію від ФБР зробити добру справу і стати шпигуном у радикальній організації "Чорні пантери", що діє в Чикаго. Для О'Ніла це шанс забути минуле і допомогти поліції. Він втирається в довіру до лідера угрупування та починає сіяти розбрат зсередини.

Фільм порушує питання расової дискримінації, що набула чималої актуальності завдяки руху #BlackLiveMatter. Однак варто зазначити, що Шака Кінг досить однобічно показав суть "Чорної пантери" і залучив до фільму кліше про білошкірих і темношкірих людей.

"Юда і Чорний месія": дивіться трейлер

"Манк"

Режисер – Девід Фінчер

Актори – Гері Олдман, Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз, Чарльз Денс

Кількість номінацій – 10

Дивитись сучасні чорно-білі фільми трішки незвично. Однак якщо мова йде про "Манк", ніхто й уявляти б не хотів кольорових барв у цій стрічці.

У центрі сюжету фільму – сценарист Герман Манкевич, який пише рукопис до майбутнього оскароносного проєкту "Громадянин Кейн". Та всі добре знали Манка як любителя алкоголю, азартного гравця і дотепного оратора, який створив десятки успішних фільмів. Процес написання сценарію буде даватись нелегко, що і покажуть у стрічці "Манк".

"Манк": дивіться трейлер

Цікаво Неймовірно, але факт: режисери, чиї перші фільми попали в номінації Оскара

"Мінарі"

Режисер – Лі Айзек Чунг

Актори – Стівен Йон, Є-рі Хан, Алан С. Кім, Ноель Чо, Бен Холл

Кількість номінацій – 6

Милозвучна назва фільму "Мінарі" походить від корейської рослини, яку часто висаджують на кухні. Вважається, що мінарі може рости усюди, підлаштовуючись до різних умов. Цю ідею спроєктували на людей.

Корейська родина переїжджає до США у пошуках кращого життя. Спершу Джейкоб і Моніка з 2 дітьми оселяються в Каліфорнії. Та згодом чоловік купує землю для фермерства і привозить родину до Арканзасу. Оселяється у їхньому трейлері і бабуся Сунджа, яка, на думку 6-річного Девіда, зовсім не справжня бабуся, адже не пече їм печиво, а вчить грати у карти. Родина стикається з багатьма труднощами, від яких би кожен здався. Однак не Джейкоб.

"Мінарі": дивіться трейлер

"Перспективна дівчина"

Режисер – Еміральд Феннел

Актори – Кері Малліган, Лаверн Кокс, Адам Броді, Бо Бернем, Дженніфер Кулідж

Кількість номінацій – 5

Колись Кессі була однією з найуспішніших студенток медуніверситету, яка могла б з легкістю працювати у найкращих клініках після завершення навчання. Перспективи були великими, але все перекреслила всього одна подія у її житті – втрата подруги. Відтоді Кессі ходить по клубах, вдаючи із себе п'яну, після чого провчає "хорошого хлопця", що прагне скористатись цим.

Фільм "Перспективна дівчина" має глибоку ідею, яка актуальна, як ніколи. Автори стрічки розкрили наслідки сексуального насилля над жінками.

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер

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"Звук металу"

Режисер – Даріус Мардер

Актори – Різ Ахмед, Олівія Кук, Пол Раджі, Матьє Амальрік, Лорен Рідлофф, Кріс Перфетті

Кількість номінацій – 6

У фільмі "Звук металу" показали історію барабанщика Рубена і його подруги Лу. Чоловік відмовився від наркотиків і присвятив свій час музиці. Та на черговому концерті він чує замість ударних гул. Виявилось, що Рубен поступово втрачає слух, а лікарі радять йому проводити час в абсолютній тиші, щоб не погіршувати ситуацію. Музикант оселяється в пансіонаті людей із вадами слуху, де починає звикати до своїх нових реалій.

Інколи те, що здається катастрофою, обертається для людини пошуками власного "я" і сенсу життя. Це чекає і на головного героя "Звуку металу".

"Звук металу": дивіться трейлер

"Суд над чиказькою сімкою"

Режисер – Аарон Соркін

Актори – Саша Барон Коен, Джозеф Гордон-Левітт, Майкл Кітон, Френк Ланджелла, Джон Керролл Лінч, Едді Редмейн

Кількість номінацій – 6

Всі події стрічки Аарона Соркіна базуються на скандальній судовій справі, яка мала місце в історії США. В 1968 році сотні людей вийшли на вулиці Чикаго, щоб висловити свій протест проти війни у В'єтнамі. Американцям набридло втрачати близьких у війні, а тому вони виступили проти цього. Чергова акція протесту обернулась сутичками з правоохоронцями, а 7 активістів опинились на лаві підсудних через звинувачення у підбурюванні до безладу та державній зраді.

"Суд над чиказькою сімкою": дивіться трейлер