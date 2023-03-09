Ілюстратор Оллі Гіббс показав фільмів-номінантів на Оскар у вигляді статуеток: дивовижні фото

З 2014 року ілюстратор Оллі Гіббс працює над особистим проєктом з ілюстрування всіх номінантів на премію Оскар у номінації "Найкращий фільм". Що в нього вийшло цього року – дивіться нижче.
У галереї представлені усі 10 номінантів у вигляді золотих статуеток в костюмах та елементами з фільму. Вийшло дуже яскраво та оригінально!
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Ілюстрації Оллі Гіббса з фільмами-номінантами на Оскар-2023
"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick
Ілюстрація "Топ Ґан: Меверіка" / Оллі Гіббс
"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
"На Західному фронті без змін" / Оллі Гіббс
"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
"Аватар: Шлях води" / Оллі Гіббс
"Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin
"Банші Інішерина" / Оллі Гіббс
"Елвіс" / Elvis
"Елвіс" / Оллі Гіббс
"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
"Все завжди і водночас" / Оллі Гіббс
"Фабельмани" / The Fabelmans
"Фабельмани" / Оллі Гіббс
"Тар" / Tár
"Тар" / Оллі Гіббс
"Трикутник смутку" / Triangle of Sadness
"Трикутник смутку" / Оллі Гіббс
"Жінки розмовляють" / Women Talking
"Жінки розмовляють" / Оллі Гіббс