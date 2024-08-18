У передчутті нової пори: 4 фільми з осінньою атмосферою для ідеальних вечорів

Більша частина серпня вже минула, тим часом у повітрі відчутно, що наближається нова пора. Саме час підготуватися до осені та налаштуватися на атмосферу бабиного літа, опалого листя та дощових днів.

У передчутті нової пори Кіно 24 рекомендує переглянути фільми з осінньою атмосферою. Це романтичні та емоційні стрічки, які викличуть ностальгію та теплі почуття.

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"Легенди осені"

Фільм, що був номінований на три премії Оскар, розповідає про батька, його трьох синів і жінку, яка змінює життя кожного. Головні герої проходять через безліч випробовувань: це війна, зради, втрати та багато іншого. Але попри все це вони зберігають теплі почуття віри, надії та любові. Неймовірні осінні пейзажі та гра акторів обіцяє залишити приємні емоції після перегляду.

"Легенди осені": дивіться трейлер онлайн

"Осінь у Нью-Йорку"

Власник ресторану у Нью-Йорку Вілл Кін розлучився з коханою. У той самий момент, просто у парку, він бачить Шарлотту, а вже ввечері зустрічає її у своєму закладі. Шарлотта змінює його життя, але виявляється, що їй залишилося жити зовсім недовго.

"Осінь у Нью-Йорку": дивіться трейлер онлайн

"Солодкий листопад"

Романтична осіння мелодрама розповідає про зустріч Нельсона Моса – бізнесмена, який відклав особисте життя заради кар'єри, та Сари – дивовижної жінки. Вона вириває Нельсона з рутинного життя і показує йому, що таке радість. Чоловік розуміє, що вона – саме та жінка, з якою він хоче провести своє життя. Але для Сари ця осінь може бути останньою.

"Солодкий листопад": дивіться трейлер онлайн

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Фільм, що отримав премію Британської академії, розповідає про Гаррі та Саллі, які випадково зустрілися через прохання тодішньої коханої хлопця. Вони сподобалися одне одному і швидко знайшли спільну мову, але Саллі вважає, що між ними не може бути чогось більшого за дружбу. Вони кілька разів зустрічаються знову роки потому, але лише рішення про їхню долю належить ухвалити лише Гаррі та Саллі.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер онлайн

Рекомендуємо подивитися ці фільми, щоб підготуватися до осінньої атмосфери. Крім того, таке кіно ідеально підійде для вечірнього перегляду.