5 фільмів із Памелою Андерсон з 90-х, про які сьогодні майже не згадують

Хоч би як міцно за Памелою Андерсон закріпився образ зірки "Рятівників Малібу", її кар'єра не обмежується одним серіалом.

Якщо хочеться трохи ностальгії за кіно 90-х та 00-х, ці стрічки, які 24 канал зібрав у добірку, цілком можуть стати приємним відкриттям.

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"Знак Дракона" (1993)



Фільм "Знак Дракона" (1993) / Кадр з фільму



Один із перших великих фільмів Памели після стрімкого зльоту популярності. Поліцейські розслідують серію загадкових убивств і виходять на Фелісіті – жінку з амнезією та кошмарами, яка й сама не впевнена, чи не винна вона у всьому цьому. Атмосфера 90-х у кожному кадрі.

"Гра в поліцейських" (1994)



Фільм "Гра в поліцейських" (1994) / Кадр з фільму



Колишній поліцейський береться за розслідування вбивства доньки мера. Та щойно він наближається до відповідей, сам опиняється під прицілом правоохоронців. Далі – погоні, змови й пошуки тих, кому вигідно приховати правду.

"Помри зі мною" (1994)



Фільм "Помри зі мною" (1994) / Кадр з фільму



Маямі, приватний детектив Майк Хаммер і нова небезпечна справа. За сонячними пляжами та дорогими віллами ховається злочинний світ, де ставки надто високі, а помилки можуть коштувати життя.

"Не називай мене малятком" (1996)



Фільм "Не називай мене малятком" (1996) / Кадр з фільму



Події розгортаються у майбутньому, де країною керує жорсткий режим, а останнім вільним містом залишається Стіл Гарбор. Саме тут живе Барб Вайр – власниця бару й мисливиця за головами. Звичне життя змінюється, коли вона погоджується допомогти людям, від яких залежить доля багатьох.

"Оголені душі" (1996)



Фільм "Оголені душі" (1996) / Кадр з фільму



Учений Едвард проводить комп'ютерні експерименти з пам'яттю вбивць – заняття на любителя, але наука є наука. Знайомство зі старим шаманом обертається несподівано: під час демонстрації зілля "життя після смерті" їхні душі міняються місцями. Едвард починає поводитись як справжній монстр – і його дівчина Брітт швидко розуміє, що всередині коханого тепер живуть спогади серійних убивць. Час діяти, поки не стало ще гірше.

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