На основі реальних подій: 5 фільмів про авіакатастрофи, що вражають

Фільми, що створені за мотивами реальних подій, завжди захоплюють глядача ще більше, ніж вигадані оповіді. Адже за ними стоять реальні людські трагедії та історії виживання, героїзму, болю й надії.

Кіно 24 зібрало стрічки, що розповідають про авіакатастрофи чи інциденти з літаками, які ставалися у реальному житті. Вони залишають по собі сильні емоції та змушують переосмислити свої цінності.

До слова Створять ідеальну атмосферу: 5 цікавих фільмів для літнього вечора

"Безстрашний"

Катастрофа United Airlines рейс 232

Фільм розповідає про Макса Клейна. Він дивом виживає в моторошній авіакатастрофі, через яку загинуло тисячі людей. Але цей випадок змінює його життя. Чоловік не відчуває страху смерті та вважає, що він невразливий. Так він відстороняється від сім'ї та друзів.

"Безстрашний": дивіться трейлер онлайн

"Снігова спільнота"

Авіакатастрофа в Андах у 1972 році

Чартерний літак втрачає керування та падає у самісінькому центрі Анд. Серед 45 пасажирів виживає тільки 29. Врятовані вирішують об'єднатися заради спільної мети. Та ні в кого немає умінь виживання в екстремальних умовах – без їжі, теплих речей та просто посеред крижаних гір.

"Снігова спільнота": дивіться трейлер онлайн

"Саллі"

Аварійна посадка літака на річці Гудзон у 2009 році

Капітан рейсу 1549 Саллі Саленберг вирушив на звичайний робочий день – нічого не віщувало біди. Але в дорозі літак почав втрачати висоту, машину почало трясти. Саллі здійснив справжній подвиг. Він посадив літак на річку Гудзон і врятував 155 життів. Льотчика спершу називали героєм, а потім стали звинувачувати у трагедії.

"Саллі": дивіться трейлер онлайн

"Юнайтед"

Мюнхенська авіакатастрофа 1958 року

У центрі сюжету – молода команда "Манчестер Юнайтед" під керівництвом менеджера Метта Басбі. Вони стрімко стали популярними та забрали Кубок чемпіонів. Але все це перекреслила катастрофа в Мюнхені, що забрала життя 8 гравців. Стрічка показує наслідки трагедії та боротьбу тих, хто вижив, за існування команди.

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"Загублений рейс"

Теракт 11 вересня 2001 року

Літак Боїнг 11 вересня 2001 року захоплюють терористи. Та на відміну від трьох інших планерів, які врізалися у Пентагон і Всесвітній торговий центр, Боїнг впав посеред поля. Все тому, що пасажири вирішили повернути над ним контроль.

"Загублений рейс": дивіться трейлер онлайн