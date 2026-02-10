4 душевні фільми, що засновані не реальних подіях
Інколи фільми допомагають повірити у справжню дружбу, а особливо ті, що засновані на реальних подіях. З героями стаються різні події, проте їм вдається зберегти міцний зв'язок.
24 Канал підготував добірку душевних фільмів про дружбу. Вони зняті на основі реальних подій.
Душевні фільми про дружбу, засновані на реальних подіях
"Зелена книга" (2018)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Тоні Валлелонга не вміє тримати язика за зубами, проте чудово махає кулаками. У 1962 році його наймає на роботу один із найкращих джазових піаністів Доктор Дон Ширлі. Річ у тім, що музиканту потрібен водій, щоб поїхати на концерти. Чоловіки відправляються у цікаву подорож півднем США.
"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму
"1+1" (2011)
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Після нещасного випадку аристократа Філіппа паралізувало, тому він змушений шукати помічника. Одного разу на співбесіду приходить темношкірий, грубий, нетактовний Дрісс, який і отримує цю роботу.
"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму
"Особливі" (2019)
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Бруно і Малік працюють в організаціях, які допомагають дітям з аутизмом. Якось чоловіки вирішують співпрацювати з молоддю з неблагополучних сімей. Тепер вони можуть підтримати одне одного у світі, що їх не приймає. Проте Бруно і Малік не одразу усвідомили, що доведеться "виховувати" дорослих людей, які росли в благополучних сім'ях і не мають вад у розвитку.
"Особливі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Боб Тревіно поставив like" (2024)
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
У фільмі розповідається про Лілі, яка не може порозумітися з батьком. Зрештою, він відрікається від доньки. Ця подія змінює життя дівчини. У соціальних мережах вона знайомиться з тезкою батька – Бобом Тревіном. Чоловік не має дітей і переживає труднощі в особистому житті та на роботі. Несподівано між ними зав'язується дружба.
"Боб Тревіно поставив like": дивіться онлайн трейлер фільму
Які душевні фільми подивитися, коли хочеться плакати?
"До зустрічі з тобою" (2016) – романтична комедія з Емілією Кларк і Семом Клафліном у головних ролях. Це історія про Луїзу, яка назавжди змінює життя Вільяма, що пересувається на інвалідному візку.
"Титанік" (1997) – культова стрічка від режисера Джеймса Камерона, яка розповідає про трагедію на Титаніку. Головних героїв на екрані втілили неперевершені Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо.
"За п'ять кроків до кохання" (2019) – американська мелодрама, в якій знялися Коул Спроус і Гейлі Лу Річардсон. Їхні герої мають важку хворобу, але вона не може зашкодити справжньому коханню.