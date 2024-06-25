3 фільми про футбол, які має побачити кожен вболівальник

У середу, 26 червня, відбудеться футбольний матч між національними збірними України та Бельгії. Це третій тур групового етапу Євро-2024. Гра стартуватиме о 19:00 за київським часом. А поки можна переглянути стрічки про цей вид спорту, аби надихнутися та приготуватися вболівати за улюблену команду.

Редакція Кіно 24 зібрала декілька цікавих фільмів про футбол, які варто подивитися усім шанувальникам. Обирайте, що увімкнути напередодні матчу!

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"Пеле: Народження легенди"

Біографічний фільм про Пеле – легенду бразильського футболу вийшов на екрани у 2016 році. У ньому, зокрема, розповідається про дитячі роки зірки та перемогу на Чемпіонаті світу у Швеції. Тато футболіста не зміг побудувати успішну кар'єру, оскільки зазнав травми, коли був ще зовсім молодим. Батьки Пеле не мали багато грошей, але намагалися дати дітям все, що потрібно.

"Пеле: Народження легенди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Юнайтед"

Фільм знятий на основі реальних подій. Глядачі змогли його побачити у 2011 році. У 1958 році англійська футбольна команда "Манчестер Юнайтед" попала у страшну авіакатастрофу. Трапилося це у Мюнхенському аеропорту, трагедія забрала життя багатьох гравців, однак вижити вдалося серу Боббі Чарльтону. Саме він у 1966 році став найкращим футболістом Європи.

"Юнайтед": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грай, як Бекхем"

Головна героїня фільму – дівчина, на ім'я Джесс. Попри юний вік, вона хоче побудувати успішну футбольну кар'єру та має власного кумира – Девіда Бекхема, який раніше грав у "Манчестер Юнайтед". Джесс прагне показати хлопцям, що дівчата також можуть досягнути значних результатів у футболі. Однак у сім'ї зовсім інші плани на неї – вдале заміжжя та робота юристкою.

"Грай, як Бекхем": дивіться онлайн трейлер фільму

Переглядайте захопливі фільми напередодні матчу Україна-Бельгія. Вони зможуть додати вам сил та енергії, щоб підтримувати українську команду!