Фільми зі смаком моря: що подивитись влітку у відпустці

Літній сезон тільки набуває свого розпалу. Хтось уже активно пакує валізи у далеку поїздку на море, а комусь ще лишилось трішки почекати до заповітної відпустки.

Оскільки у дорозі буде багато часу, то щоб він трохи швидше пролетів, можна подивитись фільми, які подарують вайб відпустки. Сьогодні у матеріалі 24 Канал розповість про деяких з них.

Зверніть увагу Три найкращі фільми для першого побачення

"Назви мене своїм ім'ям", 2017

Рейтинг IMDb: 7,8

Події розгортаються на півночі Італії влітку 1983 року. Еліо проводить час у родинному маєтку, займаючись музикою, читанням та спілкуванням із дівчатами. До них приєднується Олівер – розкутий і впевнений у собі американський студент, який має допомагати батькові Еліо в його наукових дослідженнях.

Спершу відносини між юнаками напружені через різні характери. Проте згодом між ними виникає сильний емоційний та фізичний потяг

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Денні – пластичний хірург, який "грає" на жіночих почуттях, вдаючи, що одружений, і, в результаті, не готовий до серйозних стосунків. Та чергова дівчина вимагає познайомити її з дружиною, щоб та підтвердила шлюборозлучний процес. Як буде "викручуватися" головний герой із різних курйозних ситуацій – одна з головних інтриг фільму.

"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Літня ніч у Барселоні", 2013

Рейтинг IMDb: 6,2

Фільм охоплює шість різних історій кохання, кожна з яких розкриває різні грані почуттів. У центрі подій опиняються мешканці міста, чиї долі переплітаються на тлі рідкісного астрономічного явища – комети Роза, яка того вечора востаннє пролітала над Землею.

"Літня ніч у Барселоні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Римські пригоди", 2012

Рейтинг IMDb: 6,3

Романтична комедія складається з чотирьох різних новел. Усі історії відбуваються у Римі та розповідають про кохання, славу, подружню зраду та несподівані життєві повороти.

"Римські пригоди": дивіться онлайн трейлер фільму

А чи знали ви, що Ґрінч може знову повернутись на екрани, адже розпочалась робота над продовженням сімейної комедії.