Вдень – люблячий батько, вночі – серійний убивця: 7 моторошних фільмів

Ідеальний сім'янин, привітний сусід, турботливий медбрат чи успішний бізнесмен. Здавалося б, цілком пристойні люди, з якими можна спокійно випити кави. От тільки деяким із них краще навіть двері не відчиняти.

24 Канал зібрав сім моторошних фільмів про серійних убивць, які майстерно приховували свою справжню сутність. І найстрашніше тут не кількість злочинів, а те, як довго оточення нічого не підозрювало.

"Вбивця Кловгітч", 2018

Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма.

IMDb: 6,5

Підліток Тайлер живе у звичайній американській родині. Його батько – поважний член громади, побожний сім'янин і зразковий вихователь. Але випадкова знахідка змушує хлопця запідозрити, що тато може бути серійним убивцею, якого поліція розшукує багато років. Схоже, сімейні секрети бувають значно гіршими за приховані від податкової доходи.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 79% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають напружену атмосферу, сильну акторську гру та поступове нагнітання страху без зайвої жорстокості.

"Вбивця Кловгітч": дивитись трейлер

"Хороший медбрат", 2022

Жанр: кримінальний трилер, біографічна драма.

IMDb: 6,8

Медсестра Емі знайомиться з новим колегою Чарльзом, який здається ідеальним працівником: уважний, добрий і завжди готовий допомогти. Але коли в лікарні починають загадково помирати пацієнти, жінка розуміє, що її друг може бути небезпечним злочинцем. І це той випадок, коли від лікарняного персоналу хочеться триматися якнайдалі.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко з RogerEbert.com похвалив стриману гру Едді Редмейна та Джессіки Честейн, але зазначив, що фільму бракує динаміки та глибшого розкриття персонажів.



"Хороший медбрат": дивитись трейлер

Фільм заснований на реальній історії американського медбрата Чарльза Каллена, який роками вбивав пацієнтів.

"Літо 84-го", 2018

Жанр: детектив, психологічний трилер, горор.

IMDb: 6,7

У маленькому містечку зникають підлітки. Четверо друзів починають підозрювати, що за злочинами стоїть їхній сусід – привітний поліцейський, якому всі довіряють. Хлопці вирішують провести власне розслідування. Звісно, адже що може піти не так, коли група школярів починає стежити за ймовірним серійним убивцею?

Що кажуть критики: Нелл Міноу з RogerEbert.com відзначила атмосферу 80-х, але розкритикувала передбачуваність та недостатньо опрацьованих персонажів. Водночас фінал стрічки може неабияк здивувати.

"Літо 84-го": дивитись трейлер

"Хто ви, містере Брукс?", 2007

Жанр: кримінальний трилер, психологічна драма.

IMDb: 7,2

Ерл Брукс – успішний бізнесмен, люблячий чоловік та батько. Його поважають колеги, сусіди й навіть благодійні організації. Щоправда, є маленький нюанс: у вільний час він убиває людей. І коли випадковий свідок дізнається про його подвійне життя, бездоганна репутація чоловіка опиняється під загрозою.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes відзначає цікаву концепцію та акторську гру Кевіна Костнера, хоча критики вважають, що автори дещо перестаралися з сюжетними поворотами.

"Хто ви, містере Брукс?": дивитись трейлер

"Крижаний", 2012

Жанр: кримінальна драма, біографічний трилер.

IMDb: 6,8

Річард Куклінські – звичайний чоловік, який обожнює дружину та дітей. Принаймні так думає його родина. Насправді ж він працює найманим убивцею та роками приховує своє криваве ремесло. Поки вдома на нього чекають сімейні вечері, за їхніми межами чоловік веде зовсім інше життя.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 68% позитивних рецензій. Оглядачі особливо хвалять Майкла Шеннона за моторошно переконливе перевтілення, хоча сценарій вважають не надто оригінальним.

"Крижаний": дивитись трейлер

Фільм заснований на історії реального найманого вбивці Річарда Куклінські.

"Звабливий, поганий, злий", 2019

Жанр: біографічний трилер, кримінальна драма.

IMDb: 6,7

Тед Банді – харизматичний, привабливий і на перший погляд абсолютно нормальний чоловік. Його дівчина Ліз не може повірити, що коханий здатний на жахливі злочини. Але поступово з'ясовується, що за чарівною усмішкою ховається один із найвідоміших серійних убивць Америки.

Що кажуть критики: Шейла О'Меллі з RogerEbert.com відзначила незвичайний підхід режисера, який показує історію Банді переважно очима його коханої. Особливу увагу привернула гра Зака Ефрона.

"Звабливий, поганий, злий": дивитись трейлер

"Милі кістки", 2009

Жанр: психологічний трилер, драма, фентезі.

IMDb: 6,6

Чотирнадцятирічна Сьюзі стає жертвою серійного вбивці, який живе зовсім поруч із її родиною. Після смерті дівчина спостерігає за близькими з потойбіччя, поки її вбивця продовжує вдавати звичайного сусіда. Іноді найнебезпечніші монстри не ховаються в темних провулках, а просто вітаються з вами через паркан.

Що кажуть критики: Оглядач Screen Daily відзначив моторошне перевтілення Стенлі Туччі, але розкритикував надмірну кількість фантастичних сцен, які відволікають від основної трагедії.

"Милі кістки": дивитись трейлер





А щоб трішки розрядити атмосферу після перегляду таких фільмів - ось вам добірка фільмів з чорним гумором.