З Єфросиніною та Вірастюком: цей фільм треба подивитися напередодні Дня Святого Миколая

Вечір напередодні Дня Святого Миколая є одним з наймагічніших у році. Цілий день діти очікують на диво, а створити святкову атмосферу вдома можна з допомогою новорічних прикрас та перегляду тематичних фільмів.

Прем'єра одного з таких українських фільмів відбулася у 2018 році. Далі 24 Канал розповість про стрічку, яка ідеально підійде для сімейного перегляду напередодні Дня Святого Миколая.

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"Пригоди S Миколая"

Рік: 2018

Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Країна: Україна

У головних ролях: Максим Лучак, Василь Вірастюк, Маша Єфросиніна, Григорій Боковенко

Режисер: Семен Горов

Вік: 0+

Рейтинг IMDb: 6.1

Ця сімейна пригодницька комедія стала одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. У цьому "Сам удома" по-українськи події розгортаються в мальовничих Карпатах, куди 8-річний Артем разом зі старшою сестрою та батьками переїжджає з міста.

Батьки відправляються на відпочинок, тож діти залишаються вдвох. Якраз у цей час до них приходить Святий Миколай, якого Артем дуже чекав. Та як стає зрозуміло згодом, в костюмі Миколая заховався злодій, якого зацікавив сімейний скарб.

8-річний сміливець проявляє усю свою сміливість, винахідливість та спритність, щоб вивести лиходія на чисту воду. Він вірить, що у свято обов'язково мають траплятися дива, тож цьогорічні зимові свята точно будуть особливими.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

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