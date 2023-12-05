З Єфросиніною та Вірастюком: цей фільм треба подивитися напередодні Дня Святого Миколая
Вечір напередодні Дня Святого Миколая є одним з наймагічніших у році. Цілий день діти очікують на диво, а створити святкову атмосферу вдома можна з допомогою новорічних прикрас та перегляду тематичних фільмів.
Прем'єра одного з таких українських фільмів відбулася у 2018 році. Далі 24 Канал розповість про стрічку, яка ідеально підійде для сімейного перегляду напередодні Дня Святого Миколая.
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"Пригоди S Миколая"
Рік: 2018
Жанр: комедія, пригоди, сімейний
Країна: Україна
У головних ролях: Максим Лучак, Василь Вірастюк, Маша Єфросиніна, Григорій Боковенко
Режисер: Семен Горов
Вік: 0+
Рейтинг IMDb: 6.1
Ця сімейна пригодницька комедія стала одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. У цьому "Сам удома" по-українськи події розгортаються в мальовничих Карпатах, куди 8-річний Артем разом зі старшою сестрою та батьками переїжджає з міста.
Батьки відправляються на відпочинок, тож діти залишаються вдвох. Якраз у цей час до них приходить Святий Миколай, якого Артем дуже чекав. Та як стає зрозуміло згодом, в костюмі Миколая заховався злодій, якого зацікавив сімейний скарб.
8-річний сміливець проявляє усю свою сміливість, винахідливість та спритність, щоб вивести лиходія на чисту воду. Він вірить, що у свято обов'язково мають траплятися дива, тож цьогорічні зимові свята точно будуть особливими.
"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму
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