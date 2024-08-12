Період юності – це час бунтарства, пошуку себе та яскравих емоцій. Кіно, яке відображає ці переживання, дозволяє не лише згадати власний досвід, але й краще зрозуміти інших. Кіно 24 підготувало три фільми про молодь, які підійдуть для перегляду разом з друзями.

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"Леді Птаха"

Автобіографічна історія режисерки Ґрети Ґервіґ зворушливо та правдиво відображає переживання підліткової дівчини у пошуках свого місця в житті. Головна героїня, Христина МакФірсон, мешкає у маленькому містечку Сакраменто і мріє про те, щоб вирватися з провінції у велике місто.

Її стосунки з матір'ю, друзями та першим коханням показують, як складно буває знайти себе. Фільм зачіпає багато тем – від ідентичності та амбіцій до сімейних стосунків і дружби, – і робить це з теплом і гумором, які роблять фільм близьким і зрозумілим кожному глядачеві

"Леді Птаха": дивіться трейлер онлайн

"Майже сімнадцять"

Історія розповідає про підліткові труднощі, з якими стикається головна героїня, Надін, у віці 17 років. Її життя ускладнюється, коли найкраща подруга починає зустрічатися з її старшим братом. У фільмі майстерно показано, як часто підлітки відчувають себе ізольованими й не відчувають розуміння навіть від найближчих людей.

Фільм підкреслює важливість підтримки і самоприйняття, а також показує, що навіть у найскладніші моменти життя можна знайти шлях до щастя.

"Майже сімнадцять": дивіться трейлер онлайн

"Освіта"

Фільм "Освіта", режисерки Олівії Вайлд, розповідає про двох найкращих подруг, Моллі і Емі, які вирішують надолужити все "втрачене" за роки наполегливого навчання перед випуском зі школи. Вони планують влаштувати незабутній вечір, щоб довести, що здатні на божевільні витівки не гірше за своїх однолітків.

Це смішна, зворушлива і динамічна історія про дружбу, самопізнання та важливість балансу між навчанням і життям. Цей фільм пропонує свіжий погляд на підлітковий досвід, в якому головними є не стереотипи, а справжні почуття та взаємоповага.

"Освіта": дивіться трейлер онлайн

Кожен з цих фільмів по-своєму показує, як складно і водночас захопливо бути молодим. Перегляд цих стрічок з друзями стане не лише захопливою подією, але й чудовим приводом обговорити ті почуття і досвід, які, можливо, переживали всі ми.