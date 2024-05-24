Як живуть підлітки: 2 цікаві фільми про школу

Навчальний рік підходить до завершення: зовсім скоро тисячі школярів зроблять крок у самостійне життя. Підліткове життя сповнене переживань і випробувань, тому фільми про їхні труднощі дуже цікаві й популярні.

У добірці Кіно 24 ви знайдете фільми про шкільне життя, які занурять у ностальгію та правдиво розкажуть про складнощі підлітків. Ці стрічки високо оцінені глядачами й критиками.

Дивіться також Ті, хто надихає на боротьбу: 3 високорейтингові фільми про спортивних наставників

"Слова на стінах ванної"

Старшокласник Адам страждає на параноїдальну шизофренію. У нього з'являються слухові та зорові галюцинації. Юнак намагається приховати свою особливість від однокласників, але на одному з уроків він втрачає контроль.

Хлопця переводять до іншої школи, де він закохується у дівчину Маю. Сподіваючись на успіх у лікуванні, Адам бореться з думками: чи варто зізнатися коханій про свій діагноз?

"Слова на стінах ванної": дивіться трейлер онлайн

"Леді-Птаха"

У центрі сюжету – 17-річна старшокласниця Крістін. Як і інші підлітки в цьому віці, вона справжня бунтарка. Дівчина не слухається матір, фарбує волосся, хоче змінити собі ім'я та вигадує собі нікнейм "Леді-Бьорд".

Вона хоче вступити до коледжу, а ще вперше закохується. Повчальна молодіжна драма розповідає про те, як Крістін намагається йти проти правил та вирватися з проблем, але в якийсь момент розуміє, що її батьки все-таки мали рацію.

"Леді-Птаха": дивіться трейлер онлайн

Сподіваємось, що ці фільми занурять вас у світ підліткових переживань і допоможуть краще зрозуміти, як живуть сучасні школярі.