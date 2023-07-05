5 фільмів, які повернуть вас у шкільні роки

Перше кохання, перші друзі, перші сварки й труднощі. Все це стається в шкільні роки. Спершу хочеться якомога швидше закінчити школу й почати жити "дорослим життям". Втім, лише з плином часу ти усвідомлюєш як тоді було добре.

24 Канал зібрав добірку фільмів про школу. Зокрема, стрічки про кохання, молодість, вечірки. Окрім цього, фільми про соціальну ієрархію й соціальне відчуження.

Це цікаво 7 найпопулярніших фільмів на Netflix для закоханих

"Простачка"

Легкий фільм про долю сімнадцятирічної дівчини Б'янки Пайпер, яка живе цілком звичайним підлітковим життям. Вона навчається в старшій школі, має подруг. Здавалося б, все чудово. Однак після розмови з красенем школи Уеслі, її уявлення про власне життя сильно змінюється. Хлопець розповів, що подруги використовують її.

"Простачка": дивіться трейлер онлайн

"Учитель на заміну"

Генрі Барт з тих людей, які довго не затримуються на одному місці. Так, він в черговий раз на деякий період замінив вчителя англійської літератури в школі для складних підлітків. Генрі переконаний, що самотність вбереже його від неприємностей, тож він ні до кого й, ні до чого не прив’язується. Втім, виявляється, що близькі в нього все ж є. Серед них дід в пансіонаті для людей похилого віку, юна повія та ученицю-художницю з нового місця роботи.

"Учитель на заміну": дивіться трейлер онлайн

"Майже сімнадцять"

Старшокласниця Надін Франклін має небагато друзів, а якщо точніше, то найтісніше вона спілкується зі своєю найкращою подругою Крістін. Проте одного дня вона застає свого брата з найкращою подругою у ліжку. Їхня дружба розвалюється. Всі свої життєві негаразди вона розповідає шкільному історику містеру Брюнері, він стає її підтримкою та порадником, адже в житті Надін стаються нові події.

"Майже сімнадцять": дивіться трейлер онлайн

"Це школа, бро"

Комедійна мелодрама про Ліама, який все своє життя навчався вдома. Його мама Клер сильно турбувалася про нього й мріяла про успішне складання іспитів і вступить її сина до престижного навчального закладу. Втім, завітавши до школи, вперше за 16 років, юнак розуміє, що хоче там навчатися. Він завалює тест і йде до звичайної школи, де його чекають перше кохання, друзі, вечірки й пригоди.

"Це школа, бро": дивіться трейлер онлайн