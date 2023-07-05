5 фільмів, які повернуть вас у шкільні роки
Перше кохання, перші друзі, перші сварки й труднощі. Все це стається в шкільні роки. Спершу хочеться якомога швидше закінчити школу й почати жити "дорослим життям". Втім, лише з плином часу ти усвідомлюєш як тоді було добре.
24 Канал зібрав добірку фільмів про школу. Зокрема, стрічки про кохання, молодість, вечірки. Окрім цього, фільми про соціальну ієрархію й соціальне відчуження.
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"Простачка"
Легкий фільм про долю сімнадцятирічної дівчини Б'янки Пайпер, яка живе цілком звичайним підлітковим життям. Вона навчається в старшій школі, має подруг. Здавалося б, все чудово. Однак після розмови з красенем школи Уеслі, її уявлення про власне життя сильно змінюється. Хлопець розповів, що подруги використовують її.
"Простачка": дивіться трейлер онлайн
"Учитель на заміну"
Генрі Барт з тих людей, які довго не затримуються на одному місці. Так, він в черговий раз на деякий період замінив вчителя англійської літератури в школі для складних підлітків. Генрі переконаний, що самотність вбереже його від неприємностей, тож він ні до кого й, ні до чого не прив’язується. Втім, виявляється, що близькі в нього все ж є. Серед них дід в пансіонаті для людей похилого віку, юна повія та ученицю-художницю з нового місця роботи.
"Учитель на заміну": дивіться трейлер онлайн
"Майже сімнадцять"
Старшокласниця Надін Франклін має небагато друзів, а якщо точніше, то найтісніше вона спілкується зі своєю найкращою подругою Крістін. Проте одного дня вона застає свого брата з найкращою подругою у ліжку. Їхня дружба розвалюється. Всі свої життєві негаразди вона розповідає шкільному історику містеру Брюнері, він стає її підтримкою та порадником, адже в житті Надін стаються нові події.
"Майже сімнадцять": дивіться трейлер онлайн
"Це школа, бро"
"Дуже погана вчителька"
Комедійна стрічка розповідає про вчительку середніх класів Елізабет Хеслам, яка зовсім не любить свою роботу. Вона мріє про багатого чоловіка. І якось в школі вона зустрічає молодого вчителя, який має заможних батьків. Елізабет вірить, що зможе завоювати його увагу, проте спершу їй треба накопичити на збільшення грудей.
"Дуже погана вчителька": дивіться трейлер онлайн