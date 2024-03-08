3 фільми про кохання, від яких перехоплює подих

Романтичні фільми про любов повертають віру в справжні почуття та піднімають настрій. За всю історію кінематографу було створено чимало зворушливих фільмів, в яких оспівується сила кохання.

Яким би воно не було – складним, всеохосяжним, нерозділеним – кохання здатне перемогти багато перешкод на своєму шляху, залишаючи відчуття неземного щастя. Редація Кіно 24 підібрало 3 зворушливих та романтичних фільми про кохання.

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"50 перших поцілунків", 2004

Сюжет романтичного комедійного фільму "50 перших поцілунків" розгортається навколо хлопця на ім'я Генрі Рот. Він справжній серцеїд. Назвати його прихильником серйозних стосунків надзвичайно важко. Проте одного разу він зустрічає надзвичайно милу та вродливу дівчину Люсі. Дівчина сподобалася йому з перших секунд, відколи він її побачив. Незважаючи на невеликі перешкоди, вже до вечора "наполегливому Ромео" вдається домогтися взаємності красуні.

Пара закоханих впевнена, що їхнє кохання триватиме вічно. Проте, через наслідки автомобільної аварії, дівчина вранці не пам'ятає нічого з того, що сталося напередодні. Генрі не має наміру відступати. Він збирається боротися за своє кохання, навіть якщо заради цього йому і доведеться закохувати в себе Люсі кожного дня.

"50 перших поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою", 2006

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Надзвичайно позитивна дівчина Лу знову в пошуках роботи. Працівникові служби зайнятості особливо нічого запропонувати дівчині, крім ролі доглядальниці для Вілла Трейнора.

Чоловік був непоганою людиною: любив і поважав своїх батьків, працював, подорожував, однак життя хлопця перевертається, коли його збиває мотоцикл. Після аварії герой виявляється паралізованим нижче шиї. Вілл втратив бажання жити, очі згасли, про щастя нагадують лише фотознімки.

У самої ж Лу немає досвіду в новій справі, тому спершу вона трохи дратує Вілла, постійно роблячи бешкетні речі через свою неуважність і через розсіяність. Однак Лу настільки позитивна і не здатна сумувати, що Вілл Трейнор переймається до героїні симпатією. Тепер чоловік уже сприймає її, як щось більше, ніж просто обслуговчий персонал. Вілл навіть наважується запросити Лу на побачення, тільки ось стан його здоров'я погіршується.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пурпурові серця", 2022

Фільм показує історію кохання Кессі та Люка.

Головна героїня Кессі Салазар працює за скромну платню у звичайному нічному клубі. В дівчини є мрія стати співачкою, та ніхто з колег навіть не здогадується про її таємні захоплення. Кессі пише чудові пісні, які мають справжній потенціал, аби стати хітами, однак кинути роботу, яка зараз приносить їй невеликі, але в все ж гроші, вона не може. Дівчина страждає на цукровий діабет, а лікування досить дороге.

Кессі знаходить спосіб, як можна зменшити витрати. Цей план видається дівчині божевільним, проте виходу у неї немає. Дівчина пропонує вигідну угоду своєму приятелю Френку. Так, вони могли б укласти тимчасовий шлюб. Натомість це допомогло б Кессі отримати медичну страхову, а хлопець отримав би підвищену зарплату.

Однак її друг, морський піхотинець, відмовляється. Несподівано на допомогу приходить його товариш Люк. Хлопець погоджується на фіктивне весілля, проте поставив кілька своїх умов. Відтепер цим двом доведеться показувати, наскільки сильні у них почуття та грати ідеальну пару. З плином часу придумане кохання переростає в справжнє.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця добірка фільмів про кохання надовго захопить увагу глядачів своїм драматизмом, а переживання екранних персонажів змусять від душі як сміятись, так і сумувати.