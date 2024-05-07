5 фільмів про сильних і незламних жінок, які надихають

Кіноіндустрія постійно розвивається, а тому еволюціонує уявлення про жінок та їхній шлях. Разом зі збільшенням прав та можливостей для акторок, у фільмах нарешті показують реалістичних жіночих персонажів, які заслуговують на захоплення і шану.

У матеріалі Кіно 24 – 5 вдалих фільмів про сильних жінок. Ці стрічки надихають силою духу, що не поступається чоловічою.

До слова 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

"За статевою ознакою"

Біографічна драма розповідає про життя Рут Бейдер Гінзбург – це суддя Верховного суду США, феміністка та культурна ікона.

"За статевою ознакою": дивіться трейлер онлайн

Упродовж фільму показано її боротьбу з сексизмом та гендерною нерівністю: спроби влаштуватися у юридичну компанію, бажання змінити закони. Справедлива та безкомпромісна Рут доводить, що немає нічого неможливого.

"Фріда"

У центрі фільму-біографії – мексиканська художниця Фріда Кало та її непроста доля. Дівчина потрапляє в аварію, де зазнає багато травм. Вона залишається прикутою до ліжка й вимушена страждати від болю до кінця життя.

"Фріда": дивіться трейлер онлайн

Її розрадою стають картини, які Фріда починає показувати відомому художнику Дієго Рівері. Той стає її вчителем, товаришем та соратником у боротьбі. Лиш в останні роки життя вона добивається відкриття своєї виставки у рідних краях.

"Ерін Брокович"

Стрічка заснована на реальних подіях – як американська екоактивістка Ерін Брокович боролася з газовою корпорацією PG&E.

"Ерін Брокович": дивіться трейлер онлайн

Річ у тому, що продукція цієї компанії отруює довкілля та порушує права громади у Каліфорнії, люди страждають від небезпечних викидів. Сама Ерін Брокович теж з'являється у фільмі – на 10 хвилині в ролі офіціантки.

"Леді Макбет"

Британський драматичний фільм переносить в Англію XIX століття. Кетрін видають заміж за Олександра, який значно за неї старший.

"Леді Макбет": дивіться трейлер онлайн

Дівчина зіштовхується з несправедливістю: її не розуміють, погано ставляться і забороняють виходити з будинку. Кетрін вдається вибратися на прогулянку, яка може змінити її життя.

"Приховані фігури"

Американська драма створена за однойменною книгою, що написана на основі реальних подій. Історія розповідає про кількох афроамериканок, які проводять математичні обчислення для НАСА.

"Приховані фігури": дивіться трейлер онлайн

Це потрібно для запуску перших пілотованих космічних місій. Разом з тим жінкам потрібно долати всі стереотипи про стать і колір шкіри.