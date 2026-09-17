Від NASA до Ла-Маншу: 5 фільмів про жінок, які не здалися

Іноді для сильного сюжету Голлівуду навіть не потрібно нічого вигадувати – достатньо відкрити підручник історії. Науковиця, суддя, плавчиня, активістки та математикині NASA свого часу робили те, що суспільство наполегливо радило їм не робити.

24 Канал зібрав 5 фільмів про реальних жінок, які насправді реальні.

"Небезпечний елемент"

Рік: 2019

Жанр: біографія, драма, історичний

IMDb: 6,3

Історія Марії Кюрі, її наукових відкриттів, шлюбу з П'єром Кюрі та роботи з радіоактивністю. Фільм показує не лише геніальну вчену, а й жінку, якій доводилося пробиватися у світі, де чоловіки були зовсім не в захваті від конкурентки в лабораторії.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 63%. Якщо просто: Розамунд Пайк дуже хвалять у ролі Кюрі, а от сценарій і деякі режисерські рішення сподобалися не всім.

"Небезпечний елемент": дивитись трейлер

"За статевою ознакою"

Рік: 2018

Жанр: біографія, драма, історичний

IMDb: 7,1

Фелісіті Джонс зіграла Рут Бейдер Гінзбург – майбутню суддю Верховного суду США. На початку кар'єри вона стикається з дискримінацією і береться за справу, здатну змінити юридичне ставлення до нерівності між чоловіками та жінками.

Що кажуть критики: 72% на Rotten Tomatoes. Критики вважають фільм доволі традиційною біографічною драмою, але історія самої Гінзбург настільки сильна, що цього цілком вистачає.

"За статевою ознакою": дивитись трейлер

"Дівчина і море"

Рік: 2024

Жанр: біографія, спортивна драма

IMDb: 7,5

Дейзі Рідлі грає Гертруду "Труді" Едерле, яка у 1926 році стала першою жінкою, що перепливла Ла-Манш. Перед цим їй, звісно, довелося вислухати достатньо думок про те, що жінкам таке не під силу. Спойлер з історії: було під силу.

Що кажуть критики: тут уже дуже добре – 88% на Rotten Tomatoes. Хвалять Рідлі, емоційність історії та класичний дух спортивного кіно, після якого на кілька хвилин хочеться теж зробити щось велике. Потім можна спокійно повернутися на диван.

"Дівчина і море": дивитись трейлер

"Суфражистка"

Рік: 2015

Жанр: історична драма

IMDb: 6,9

Лондон, 1912 рік. Жінки вимагають права голосу, а влада відповідає їм арештами та насильством. Головна героїня Мод Воттс – вигаданий персонаж, але її історія створена на основі реального досвіду учасниць суфражистського руху. У фільмі з'являється і реальна Еммелін Панкгерст, яку зіграла Меріл Стріп.

Що кажуть критики: 72% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають важливість теми та сильну акторську гру, хоча сам фільм не називають бездоганним. Простими словами – історія настільки потужна, що окремі недоліки їй не дуже заважають.

"Суфражистка": дивитись трейлер

"Приховані фігури"

Рік: 2016

Жанр: біографія, драма, історичний

IMDb: 7,8

Фільм розповідає про Кетрін Джонсон, Дороті Вон і Мері Джексон – афроамериканських жінок -матиматичок, які працювали в NASA та відіграли важливу роль в американській космічній програмі. І паралельно змушені були боротися не лише зі складними розрахунками, а й із расизмом та сексизмом. Наче космосу було недостатньо.

Що кажуть критики: 93% на Rotten Tomatoes. Стрічку хвалять за теплу подачу, сильних героїнь і те, що вона повернула увагу жінкам, чиї заслуги довго залишалися далеко не такими відомими, як мали б.

"Приховані фігури": дивитись трейлер

Маємо ще добірку фільмів про кулінарію, які надихнути вас на відкриття ресторану.



