Перед боєм Усика: фільми про спорт, які не захочете ставити на паузу

Незабаром, 23 травня, український чемпіон Олександр Усик проведе свій перший бій у 2026 році. Він відбудеться у Єгипті. Та допоки ще є час до масштабного видовища, можна подивитись фільми на спортивну тематику, які тільки додадуть адреналіну та запалу.

24 Канал розповість про декілька таких фільмів, від яких точно не захочете відірватись.

"Крихітка на мільйон", 2004

Рейтинг IMDb: 8,1

Френк Данн – відомий тренер з боксу, який переживає доволі складний період у житті. Його постійно хвилюють стосунки з донькою, які є далеко не найкращими. Та одного разу в зал приходить Меггі, яка дуже сильно хоче змінити своє життя. Її найбільша мрія – зайнятись боксом і щоб тренером став Френк. Та він вважає, що жінкам не місце на рингу, та дівчина з кав'ярні не збирається здаватись.

"Роккі", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Роккі Бальбоа – професійний боксер, який обожнює криваві поєдинки на рингу. Його найбільша мрія – отримати пояс чемпіона світу. Щоб досягти мети спортсмен не жаліє ні суперників, ні самого себе.

"Марті Супрім. Геній комбінацій", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

А якщо хочеться чогось новішого, то фільм із Тімоті Шаламе у головній ролі. Події фільму розгортаються в 1952 році, де головний герой Марті Маузер прагне стати найкращим гравцем у настільний теніс, стикаючись із культурними та особистими викликами. Протистояння Марті з японським гравцем Ендо є серцевиною спортивної частини фільму.

"Невидима сторона", 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Це біографічна спортивна драма про реальну історію Майкла Оера – бездомного підлітка, якого усиновила одна родина. Та завдяки допомозі близьких людей хлопець стає професійним гравцем в американський футбол.

Що відомо про бій Усика з Верховеном?

Бій має стартувати орієнтовно о 21:45 за київським часом. Усик є явним фаворитом в бою проти Верховена. Майже всі експерти впевнені, що у українця не має бути проблем з подоланням супротиву від Ріко.

Організація WBC санкціонувала бій Олександра та Ріко, тому саме цей пояс українець і захищатиме. Його Усик здобув у 2024 році в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.