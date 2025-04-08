Для пристрасного вечора: 3 романтичні фільми про стосунки, де жінка старша за чоловіка

Роман між партнерами з великою різницею у віці не є новинкою ні в кіно, в реальності. Та відносини дорослих жінок з молодими чоловіками привертає все більше уваги, ніж будь-які інші моделі стосунків.

З появою нових фільмів на цю тему, як-от "Хороша погана дівчинка", тема різниці у віці в стосунках знову активно обговорюється в мережі. Тому Кіно 24 розповість про романтичні й пристрасні фільми про відносини старших жінок та юних чоловіків.

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"Випускник" (1967)

У центрі сюжету – юний Бенджамін, який після навчання в коледжі повертається додому. Там він знайомиться зі значно старшою місіс Робінсон, яка починає відчувати до хлопця симпатію. У них зав'язується таємний роман, але раптом Бенджамін закохується у доньку місіс Робінсон. Тепер жінка хоче перешкодити цим стосункам.

Це один з найвідоміших фільмів з тропом "старша жінка – молодший чоловік", що вплинув на подальші стрічки цього жанру. Тут є над чим подумати, а кожен персонаж складний і багатогранний.

"Випускник": дивіться трейлер онлайн

"Успіхів тобі, Лео Гранд" (2022)

55-річна вчителька з Лондона Ненсі Стокс 2 роки тому поховала чоловіка й тепер перебуває на пенсії. Вона шкодує, що за роки подружнього життя так і не отримала задоволення від сексу. Тому одного дня наважується скористатися послугами "чоловіка за викликом". Так Ненсі знайомиться з Лео, який повертає їй почуття молодості й привабливості.

Різниця у віці в цьому фільмі показує відмінності у поколіннях і те, як це впливає на сприйняття людьми інтимності. У стрічці багато дослідження тіла, глибоких розмов і відвертості. Глядач відчуває, ніби переживає з героями їхній шлях.

"Успіхів тобі, Лео Гранд": дивіться трейлер онлайн

"Без образ" (2023)

32-річній Медді терміново треба знайти підробіток – вона не сплатила податки за будинок, а її авто конфіскували. Якось жінка бачить оголошення, де в обмін на автомобіль запропонували стосунки з 19-річним інтровертом. Після зустрічі з його батьками Медді погодилась на нестандартну "роботу" й вирушила на зустріч з сором'язливим юнаком.

У цьому фільмі не така помітна різниця у віці між головними героями. Тут більше деталей до того, як їм вдалося встановити справжній зв'язок попри інакші характери, погляди, та й зрештою, рік народження. Дженніфер Лоуренс показала у цій картині весь свій шарм і харизму.

"Без образ": дивіться трейлер онлайн

Шанувальникам сюжетної лінії, де жінка старша за чоловіка, також можна звернути увагу на такі нові фільми з цим тропом: