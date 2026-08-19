Забудьте про сльози в подушку: 8 фільмів, що вилікують розбите серце

Розрив із коханою людиною завжди відчувається як маленька катастрофа, після якої важко зібрати себе докупи. Проте цей біль не вічний, а самотність – ідеальний час для перезавантаження.

24 Канал підготував добірку дотепних і зворушливих фільмів, які нагадають, що будь-який фінал – лише старт для вашого найкращого розділу життя.

"Обіцяти – ще не одружитись" (2009)

Якщо він не дзвонить після побачення, то не тому, що загубив телефон чи рятував світ, – ви йому просто не подобаєтеся. Ця стрічка блискуче висміює спроби жінок знайти прихований зміст у банальній чоловічій байдужості.

"Обіцяти – ще не одружитись": дивіться трейлер фільму онлайн

"Хтось класний" (2019)

Дев'ять років стосунків перетворюються на попіл, коли Дженні обирає кар'єру своєї мрії, а коханий вирішує не їхати з нею. План порятунку простий і геніальний – зібрати двох найкращих подруг, увімкнути музику на максимум і влаштувати прощальний вечір улюбленими місцями Нью-Йорка. Це неймовірно щира історія про те, що правильні люди поруч зможуть витягнути навіть з найглибшої емоційної ями.

"Хтось класний": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Він мріє про власний джаз-клуб, вона – про велике кіно, а їхня випадкова зустріч у заторах Лос-Анджелеса стає початком однієї з найгарніших історій кохання. Вони танцюють на заході сонця й палко вірять у талант одне одного, поки не постає жорстоке питання: що важливіше – почуття чи реалізація мрії.

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер фільму онлайн

"Розлучення по-американськи" (2006)

Все починається зі звичайної побутової дрібниці, яка за лічені хвилини переростає в грандіозний скандал і кінець стосунків. Однак є нюанс: шикарна квартира оформлена на двох, і жодна зі сторін не готова поступитися ані квадратним метром.

"Розлучення по-американськи": дивіться трейлер фільму онлайн

"500 днів літа" (2009)

Том закохався у Саммер ще на співбесіді й одразу вирішив, що вона – та сама "єдина на все життя". Дівчина ж чесно попередила, що не вірить у кохання та не хоче нічого серйозного. Коли все неминуче руйнується, Том пригадує всі 500 днів їхнього знайомства, намагаючись збагнути, що пішло не так.

"500 днів літа": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вічне сяйво чистого розуму" (2004)

Уявіть технологію, що дозволяє просто стерти колишнє кохання з мозку, наче невдалий файл із флешки. Дізнавшись, що імпульсивна Клементина вже видалила всі спогади про нього, Джоел з відчаю лягає під той самий апарат. Втім, коли найкращі, найтепліші миті починають зникати назавжди, він панічно ховає образ коханої в найвіддаленіших закутках пам'яті.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер фільму онлайн

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

Прекрасний будинок, чоловік, статус і стабільність – збоку життя Ліз виглядає бездоганно, але всередині в неї суцільна порожнеча. Після важкого розлучення вона робить те, про що більшість лише мріє: кидає все й летить у навколосвітню мандрівку.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер фільму онлайн

"Білявка в законі" (2001)

Коханий вирішив, що вона занадто легковажна для його великих планів, і пішов шукати "правильну" дівчину. Однак, замість сліз, Ель забирає його мрію. Головна героїня вступає до Гарварду, шокує викладачів блискучими знаннями та руйнує всі упередження щодо білявок.

"Білявка в законі": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо ви просто хочете щиро посміятися, час повернутися до золотої епохи гумору. Раніше ми розповідали про найкращі комедії 2000-х років, які миттєво піднімуть настрій та повернуть у безтурботні часи.