50 найкращих супергеройських фільмів всіх часів

3 серпня 2023, 17:24
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Джерело:

"Кіновсесвіт"

Американський журнал Rolling Stone опублікував рейтинг 50 найкращих супергеройських фільмів усіх часів.

Перше місце в цьому рейтингу посіла "Чорна пантера", на другому – "Людина-Павук 2". Повний список стрічок з 1966 року дізнавайтеся далі. 

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50 найкращих супергеройських фільмів

  1. "Чорна Пантера"
  2. "Людина-Павук 2"
  3. "Лоґан"
  4. "Месники: Завершення"
  5. "Супермен"
  6. "Людина-Павук: Навколо всесвіту" 

"Людина-Павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер онлайн

  1. "Темний лицар"
  2. "Тор: Раґнарок"
  3. "Диво-Жінка"
  4. "Суперсімейка"
  5. "Залізна Людина"
  6. "Людина-Павук: Повернення додому"
  7. "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього"
  8. "Людина-Павук"
  9. "Вартові Галактики"
  10. "Месники: Війна нескінченності"
  11. "Люди Ікс 2"
  12. "Перший месник: Друга війна"
  13. "Бетмен: Маска Фантазма"
  14. "Супермен 2"
  15. "Доктор Стрендж"
  16. "Робокоп"
  17. "Дедпул"
  18. "Бетмен повертається"
  19. "Ракетник"
  20. "Людина пітьми"
  21. "Геллбой" (2004)
  22. "Бетмен: Початок"
  23. "Ворон"
  24. "Шанг-Чі"
  25. "V означає Вендетта"
  26. "Невразливий" (2000)
  27. "Блейд 2"
  28. "Загін Самогубців: Місія навиліт"
  29. "Людина-Мураха"
  30. Tank Girl
  31. "Бетмен" (2022)

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн

  1. "Перший месник"
  2. "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля"
  3. "Темний лицар повертається"
  4. "Месники"
  5. "Lego Фільм: Бетмен"
  6. "Тор"
  7. "Бетмен" (1966)
  8. "Стара гвардія"
  9. "Скотт Пілігрим проти світу"
  10. Infra-Man (1975)
  11. "Мегамозок"
  12. "Примарний вершник"
  13. "Ліга Справедливості Зака Снайдера"
Автор: Христина Кобак