Зараз фільмів про супергероїв настільки багато, що стає складно зрозуміти, які з них варто дивитися. 24 Канал підібрав кілька важливих супергеройських стрічок, які справді слід переглянути.

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Супермен (1978)

Це перший супергеройський фільм-хіт, який розповідає історію походження Супермена, його падіння з планети Криптон і те, як героя знайшло двоє добрих людей та подарували йому любов і підтримку. Протягом фільму головний персонаж трансформується від сором'язливого та стриманого та дивовижного та впевненого. Це класика на всі часи.

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"Людина-павук 2" (2004)

Попри те, що перший фільм про Людину-павука 2002 року зробив значний внесок у жанр, його продовження вважається однією з найкращих супергеройських стрічок. У центрі сюжету – Пітер Паркер, який намагається знайти баланс між обов'язками дорослої людини та здібностями Людини-павука. Внутрішня боротьба героя резонує з глядачами, а гра головного актора додає родзинки.

"Людина-павук 2": дивіться трейлер онлайн

"Темний лицар" (2008)

Фільм про Бетмена знайомить глядачів з цим супергероєм і його темною стороною в інтерпретації Крістіана Бейла та Крістофера Нолана. У стрічці Бетмен протистоїть Джокеру та хоче захистити людей у місті Готем. І хоча в центрі сюжету саме Бетмен, Джокер у виконанні Хіта Леджера став справжньою зіркою. Цю стрічку справді варто переглянути хоча б раз, адже це найкращий супергеройський фільм.

"Темний лицар": дивіться трейлер онлайн

"Месники" (2012)

Фільми, в яких збирається кілька персонажів з суперсилами, допомагають зрозуміти одразу всіх цих дійових осіб та їхні здібності. Фантастична стрічка про команду супергероїв здобула величезний касовий успіх та отримала широке визнання у своєму жанрі. Тут багато захопливих сцен та кумедних реплік.

"Месники": дивіться трейлер онлайн