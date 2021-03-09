Нові українські фільми про Тараса Шевченка, які змінять уявлення про його життя і творчість

В Україні відзначають річницю з дня народження Тараса Шевченка. Про цього геніального поета існує чимало легенд, які знаходять свій відгомін в кінематографі.

За останні роки українські режисери екранізували чимало історичних фільмів, які викликали жваві обговорення серед глядачів. Особливу увагу привернули стрічки про літературних постатей. Зокрема, Тарас Шевченко, якого вважають не тільки легендарним поетом, але й основоположником нової української літератури.

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Про Кобзаря вже було створено десятки документальних фільмів, які рік за роком висвітлюють його життя. У 207-у річницю з дня народження поета 24 канал підібрав нові художні фільми про видатного українця та екранізацію його твору. І тут Тарас Шевченко постане у зовсім іншому образі, який не притаманний класичним уявленням.

"Безславні кріпаки"

Жанр – пригодницький екшн, комедія

Дата виходу – 31 грудня 2020 року

Актори: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис, Андрій Малинович

Більшість людей уявляють Тараса Шевченка знедоленим кріпаком з пером у руках. Автори фільму "Безславні кріпаки" вирішили дещо змінити цей стереотип. Тут Тарас Шевченко постає перед глядачами в образі самурая, який потрапляє у курйозні ситуації на шляху до порятунку дівчини. Кадри екшну будуть дуже нагадувати фільм Квентіна Тарантіно "Джанго вільний".

За сюжетом, у 1844 році молодий Шевченко нудьгував у кріпацтві. Тоді Кобзар зустрів японського самурая і почав навчатись у нього бойовим мистецтвам. Завдання не з простих, але завзятий Тарас мав на меті дати відсіч ворогові та поборотись за визволення своєї коханої, а тому доклав усіх зусиль, щоб втілити цю ідею в життя.

На глядачів чекає цікавий український екшн з дійсно вправними сценами боїв та неперевершена акторська гра Романа Луцького.

"Безславні кріпаки": дивіться трейлер

"Тарас. Повернення"

Жанр – істерн

Дата виходу – 24 вересня 2020 року

Актори: Борис Орлов, Роман Луцький, Богдан Бенюк, Олег Волощенко, Ганна Топчій, Олександр Пожарський

Та якщо ви – любителі класичних розповідей про Тараса Шевченка, тоді нова стрічка "Тарас. Повернення" може стати чудовим вибором для перегляду. Фільм розповідає про 1857 рік, коли він відбував ув'язнення у Новопетрівській фортеці в Казахстані. І хоч до кінця його терміну залишалось всього кілька днів, агенти царської поліції роблять все для того, щоб Тарас Шевченко не покинув фортецю.

"Я писав сценарій про визволення політв’язня з російського полону. А фільм знімав про Людину, його душу: прощення, про кохання, про пошук правди. Знімав про Тараса Григоровича, як про родича, друга. 2 години йде фільм, під час якого і навертаються сльози, і перехоплює дух, і радієш, і співпереживаєш, як за рідну людину, яка намагається уникнути смерті", – розповів режисер Олександр Денисенко у фейсбуці.

"Тарас. Повернення": дивіться трейлер

Цікаво, що і в "Безславних кріпаках", і в "Тарас. Повернення" можна побачити актора Романа Луцького. Однак в першій стрічці він перевтілився у самого Тараса Григоровича, а от в другій – у Мацея Мостовського.

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"Толока"

Жанр – історичний фільм

Дата виходу – 12 березня 2020 року

Актори: Іванна Іллєнко, Богдан Бенюк, Дмитро Рибалевський, Василь Кухарський, Дмитро Лінартович

Це екранізація однієї з балад Тараса Шевченка, в якій розповідалось про те, як троє козаків сватались до Катерини. Тоді дівчина вирішила покластись на долю та пообіцяла не дати гарбуза тому, хто визволить її брата з полону. Тільки один парубок зумів виконати це непросте завдання Катерини. Однак з'ясувалось, що козак рятував не родича, а коханого дівчини.

Катерині довелось чекати на обранця не одне десятиліття. За сюжетом, її історія пролітає крізь різні роки та відтворює чимало фактів з минулого України. Кожне випробування ледь не вщент руйнує будинок головної героїні. І якби не толока, він вже давно б перетворився на руїну, однак спільними зусиллями українців його знов і знов відбудовують.

Фільм "Толока" отримав як схвальні, так і нещадні коментарі у мережі. Проте навіть хейтери зізнались, що ідея стрічки є досить сильною, адже що б не сталось, українці завжди об'єднують у толоку, щоб протистояти різним ситуаціям.

"Толока": дивіться трейлер