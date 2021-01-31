Фільми про тварин для всієї родини: мила добірка

Тварина – це в першу чергу друг для людини, скільки лап у неї б не було! Тому пропонуємо добірку милих і кумедних фільмів про різних домашніх улюбленців.
Джерело: 24 канал
Коти, собаки, морські свинки, мишки та інші тварини можуть стати найкращим другом як для дитини, так і для дорослих.
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Фільм знятий за однойменною біографічною повістю британського автора Джеймса Бовена. Звичайний вуличний музикант важко відновлюється після антинаркотичного лікування. Від нього пішло натхнення, але в його житті з’являється рудий дворовий кіт на ім'я Боб. Як змінилось життя головного героя – дізнайтеся у фільмі.
Дивіться відео: трейлер до фільму про вуличного кота на ім'я Боб
Сімейна комедія про маленького хлопчика Джорджа Літтла та його дуже незвичного друга – мишеня, яке вміє розмовляти.
Джордж дуже хотів молодшого брата, тому його батьки вирішили всиновити дитину з притулку. Там вони знаходять маленьке мишеня на ім'я Стюарт, який ще вміє розмовляти. Чи подружаться зведені брати?
Дивіться відео: трейлер до фільму про мишеня, яке вміє говорити
Фільм 1998 року розповідає про Джона Дуліттла, який вміє розмовляти з тваринами. Чутки про лікаря, який говорить з тваринами, швидко поширюються серед різноманітних мешканців лісу. Тому до доктора Дуліттла збирається ціла черга як з диких, так і з домашніх тварин.
Але ставлення людей до Джона різко змінюються, бо вони йому не вірять.
Дивіться відео: трейлер до фільму "Доктор Дуліттл"
Чарівний і наглий кіт Гарфілд полюбився багатьом глядачам. У фільми він проживає в будинку Джона. І господар вирішує завести ще одного домашнього улюбленця – цуценя Одді.
Через ревнощі Гарфілд починає витворяти різні дурниці: від погрому в будинку до зрадницького вигнання Одді на вулицю. Але собака потрапляє до рук злодіїв, які його використовують у різних рекламах. Чи зможе Гарфілд виправити свої помилки?
Дивіться відео: трейлер до фільму про рудого і наглого кота, який наробив багато біди
Маленьке порося Вілбур – новачок на фермі. Його дуже полюбила донька господарів Ферн, але у стійлі в нього виникли проблеми з сусідами. Тоді Вілбур подружився з павучихою Шарлоттою, та після цього життя на фермі почало змінюватись.
Дивіться відео: трейлер до фільму "Павутиння Шарлотти"
Маленьке та кумедне ведмежа, якого звати Паддінгтон, вирушає з Перу до Лондона, щоб знайти нову родину. Він потрапив до будинку Браунів, де Паддінгтон знаходить нових друзів і допомагає членам сім'ї зрозуміти, як багато вони значать один для одного.
Дивіться відео: трейлер до фільму про ведмежа, яке знайшло собі нову родину