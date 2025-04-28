5 культових польських фільмів про Україну, які має побачити кожен

Останні роки польське кіно все активніше показує Україну, особливо в контексті повномасштабного вторгнення Росії. Ця зацікавленість простежується і в спільному українсько-польському роуд-муві "Дві сестри", що 24 квітня вийшов у вітчизняних кінотеатрах.

Кіно 24 зібрали добірку з п'яти польських фільмів, що досліджують українську реальність через призму війни, втрати, біженства та людської гідності.​

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"Дві сестри" (2024)

Режисер: Лукаш Карвовскі

Дві зведені сестри вирушають з Польщі до охопленої війною України, щоб забрати пораненого батька-волонтера. Їхня подорож стає не лише фізичним випробуванням, а й шляхом до відновлення родинних зв'язків. Фільм знято під час активних бойових дій, що надає йому особливої автентичності.

Багато ролей у стрічці виконали українські актори, серед яких Олександр Рудинський, Ірма Вітовська та Марина Кошкіна. Також у стрічці зіграли самих себе ті українці та українки, яких команда зустрічала протягом шляху героїнь.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер фільму

"Під вулканом" (2024)

Режисер: Деміан Коцур

Українська родина проводить відпустку на Тенерифе, коли дізнається про повномасштабне вторгнення Росії. Неможливість повернутися додому перетворює їх на біженців. Фільм досліджує емоційний стан героїв, змушених шукати нове життя в незнайомому середовищі. Стрічка з українськими акторами Анастасією Карпенко та Романом Луцьким отримала визнання на міжнародних кінофестивалях, зокрема, в Торонто та Гдині.

"Під вулканом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звідки Куди" (2023)

Режисер: Мацей Хамела

Документальний фільм, знятий у жанрі роуд-муві, слідкує за мікроавтобусом, що перевозить українських біженців з охоплених війною територій. Режисер, який сам керує транспортом, фіксує емоції та історії пасажирів, створюючи інтимний портрет війни. Стрічка отримала понад 30 нагород, включаючи Гран-прі на одному з найпрестижніших документальних фестивалів світу – Sheffield DocFest.​

"Звідки Куди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тато" (2022)

Режисер: Анна Малишевська

Після раптової смерті української няні, польський далекобійник бере на себе відповідальність за свою доньку та її подругу. Разом вони вирушають у подорож, що стає для них випробуванням та можливістю переосмислити стосунки. Фільм поєднує елементи драми та комедії, розкриваючи тему міжкультурного порозуміння. Над фільмом працював український продакшн Family.



Фільм "Тато" / Кадр із фільму

"В Україні" (2023)

Режисери: Пйотр Павлус, Томаш Вольскі

Документальна стрічка без закадрового голосу та інтерв'ю показує повсякденне життя в Україні під час повномасштабної війни. Кадри зруйнованих міст, імпровізованих укриттів та буденних ритуалів створюють глибокий портрет країни в стані початку великої війни. Фільм був представлений на Берлінале та отримав схвальні відгуки критиків.

"В Україні": дивіться онлайн трейлер фільму

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