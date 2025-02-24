5 неймовірних фільмів про Україну, від яких йдуть мурахи по шкірі

Український кінематограф може викликати найсильніші емоції – від захоплення та гордості до сліз і переживань. Ці фільми занурюють у реальність та показують силу духу народу.

У роковини повномасштабного вторгнення жоден контент не здається таким слушним, як українські фільми. Тому 24 Канал зібрав стрічки, які варто подивитися кожному.

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"Кіборги" (2017)

Режисер: Артем Сеітаблаєв

Події стрічки відбуваються у вересні 2014 року, коли українські військові обороняли Донецький аеропорт. Фільм розповідає про сімох добровольців, які приїхали на бойове чергування до аеропорту. Кожен із них має свій реальний прототип, а сценарій написаний на основі спогадів.

"Кіборги": дивіться трейлер онлайн

"Погані дороги" (2020)

Режисерка: Наталка Ворожбит

Стрічка складається з п'яти історій про жителів Донбасу, чиї життя проходять по обидві сторони від лінії розмежування. Кожен епізод базується на реальних подіях.

"Погані дороги": дивіться трейлер онлайн

"Тіні забутих предків" (1964)

Режисер: Сергій Параджанов

Адаптація однойменної повісті Михайла Коцюбинського розповідає про життя українців, які жили в Карпатах у часи Австро-Угорської імперії. Це історія кохання Івана та Марічки, які закохуються одне в одного попри те, що їхні сім'ї ворогують.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2024)

Режисер: Тарас Томенко

Документальна стрічка розповідає про мешканців житлового будинку, який побудували для письменників у Харкові у формі літери "С". Окрім квартир та їдальні тут є спеціальна система стеження за життям мешканців.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться трейлер онлайн

"Хайтарма" (2013)

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

У центрі сюжету – пілот Амет-Хан Султан, який приїжджає до батьків в Алупку та стикається з депортацією його рідних. Попри те, що льотчик був героєм на війні, він не може захистити родину від примусового виселення. Зйомки відбувалися в Криму, участь брали як професійні актори, так і люди, що пережили депортацію.

"Хайтарма": дивіться трейлер онлайн