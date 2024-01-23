9 фільмів про українців, які варто побачити кожному

У час повномасштабної війни значно зріс інтерес до всього українського, зокрема й кінематографу. Адже часто саме завдяки кіно дізнаємося про історичні події, які відбувалися у різний час.

Однак українське кіно багате не лише на історичні фільми, а й на стрічки інших жанрів, де у різних художніх формах розповідають про наших земляків. Саме такі й пропонуємо переглянути.

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"Дике поле"

Одного разу Герман Корольов дізнається, що його брат безслідно зник. Чоловіку доводиться покинути звичне життя та повернутися в рідне місто, щоб захистити автозаправку. Це сімейний бізнес, яким прагнуть заволодіти місцеві рейдери.

"Дике поле": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Куди ж ця добірка без одного з найкращих фільмів часів незалежності з Ірмою Вітовською у головній ролі. За сюжетом, молодий звукорежисер Вадим отримує можливість виїхати в Канаду. Щоб реалізувати це, йому потрібно записати голоси різних тварин, які живуть на Закарпатті. Партнером у цьому проєкті стає його мати, тож мрія опиняється під загрозою.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гуцулка Ксеня"

Емігранти з Америки приїжджають у селище Ворохта, де мешкали колись. Дідусь Яро залишив йому у спадок мільйон доларів, однак ці гроші хлопець зможе отримати лише за однієї умови – якщо одружиться з українкою Ксенею. Тож Яро прибув в Україну у пошуках нареченої.

"Гуцулка Ксеня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому"

Надзвичайно чуттєвий фільм Нарімана Алієва, де головну роль зіграв Ахтем Сеітаблаєв. На екрані Ахтем постає у ролі Мустафи, в якого на війні гине старший син Назім. Люблячий батько та віруючий мусульманин приїжджає до столиці, щоб забрати тіло сина та поховати його в Криму. Перед від'їздом він забирає з собою додому молодшого Аліма.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бурштинові копи"

Ця комедія додасть позитивних емоцій у наші тривожні будні. У ній розповідається про патрульного Максима, який з дитинства мріяв стежити за правопорядком. Через неприємний інцидент з дівчиною, чоловіка переводять зі столиці до селища на Житомирщині. Там у нього з'являється напарник Богдан, разом з яким доводиться боротися з бурштиновою мафією.

"Бурштинові копи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург"

Якщо ви досі не бачили один з найочікуваніших фільмів 2023 року, то гайда дивитися. Тут головними героями є брати-близнюки, які раптово дізнаються, що їхній батько, який давно пішов з сім'ї, дуже хворий у Люксембурзі. Щоб попрощатися з татом, брати вирушають у далеку дорогу.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Донбас"

У 13-ти взаємопов'язаних епізодах показали події, що відбувалися на Донбасі, починаючи з 2014 року. Що російська агресія принесла для мирного населення території Донбасу?

"Донбас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Ще один фільм 2023 року, від якого мурахи по шкірі. Це історична стрічка, в основі сюжету якої – життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах – Олекси Довбуша.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Той, хто пройшов крізь вогонь"

Іван Додока – пілот, якого під час Другої світової війни захопили фашисти, але йому вдалося втекти з полону. Іван повернувся на Батьківщину, де пройшов шлях від Героя Радянського союзу до бранця ГУЛАГу, який зміг знайти сили вирватися на свободу.

"Той, хто пройшов крізь вогонь": дивіться онлайн трейлер фільму