9 років запеклої боротьби: фільми про війну в Україні, які варто побачити

24 лютого рівно рік, як українці протистоять повномасштабній російській навалі. Війна в Україні триває вже 9 років. За цей час зняли чимало фільмів про жорстокі події, які відбуваються на території нашої країни.

MEGOGO та 24 канал зібрали український контент, який пронизаний історією боротьби та болем, коханням та братерством, а головне – вірою в майбутнє вільної, соборної України.

Не пропустіть Тривалий час я не могла плакати, – інтерв’ю з Антоніною Хижняк про мінісеріал "Я – Надія"

"Опір"

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Це спеціальний проєкт медіасервісу MEGOGO, що оповідає історії українців, які після 24 лютого стали до лав ЗСУ для захисту Ірпеня від російської навали у лютому – березні 2022 року. В "Опорі" звучать чотири реальні історії та голоси бійців ЗСУ, які розповідають про життя і службу під час оборони Ірпеня: Антона Голобородька, Юрія Гудименка, Василя Залевського та Єгора Соболєва.



"Опір" / Фото MEGOGO

"Щедрик"

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Події розгортаються в 30-ті роки минулого століття в Станіславові (тепер – Івано-Франківськ). Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку, однак їхнє життя не можна назвати щасливим і спокійним. Але є одна розрада - вчитель співу Софія, яка допомагає дітям не зважати на жахи сьогодення.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму

"Снайпер. Білий ворон"

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Горлівка, Донецька область. Пацифіст Микола Вороненко проводить разом із вагітною дружиною незвичайний екологічний експеримент. Вони живуть у виритій чоловіком норі й намагаються довести, що можна жити без благ цивілізації в гармонії з природою. Однак у їхній світ приходить війна.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер фільму

"Кіборги"

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Вересень 2014-го, батальйон два тижні чергує в аеропорті, який невдовзі стане гарячою точкою. Герої вперше зустрілися з війною віч-на-віч, вперше зрозуміли що таке справжній страх і вперше стикнулися з потужними атаками ворога.

"Кіборги": дивіться трейлер фільму

"Черкаси"

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Це нагадування про те, ким ми були у 2014 році, як не могли повірити у підступність ворога і прийняти нову реальність. Лев та Мишко – звичайні хлопці, дитинство яких пройшло в українському селі. Через роки вони обидва стають частиною команди на військовому кораблі "Черкаси", який у 2014 році опиняється заблокований в озері Донузлав. Черкаси залишається єдиним кораблем, який не готовий так просто йти на поступки ворогові.

"Черкаси": дивіться трейлер фільму

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

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Фільм на реальних подіях, що відбувалися на Сході України у 2014 році. Командир штурмовиків із позивним Бішут отримав поранення в бою за місто Іловайськ, але герою все ж таки вдалося вижити. Його шукають комендант міста та російський офіцер Рунков, який прагне помсти.

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": дивіться трейлер фільму

"Донбас"

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В основі сюжету ігрового кінофільму тринадцять взаємопов'язаних епізодів, що яскраво зображують події, які відбуваються на Сході України у 2014 році.

"Донбас": дивіться трейлер фільму

"Додому"

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У Мустафи на війні в Україні гине син. Мусульманин приїжджає до столиці забрати тіло Назіма, щоби поховати його в Криму. Перед від'їздом він наполягає на тому, щоби молодший Алім відправився з ним додому, батько хоче за традицією витримати сорок днів жалоби.

"Додому": дивіться трейлер фільму

"Дике поле"

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Герман Корольов жив звичайнісіньким життям, поки не дізнався про зникнення брата. Йому доводиться повернутися в рідне містечко, щі захищати сімейний бізнес – автозаправку від зазіхань місцевих рейдерів.

"Дике поле": дивіться трейлер фільму

"Погані дороги"

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Реальні чотири історії, які сталися з жителями Донбасу, а також із військовими з української армії. Їхнє існування відбувається на протилежних сторонах лінії розмежування та наповнене своїми радощами, труднощами та емоціями.

"Погані дороги": дивіться трейлер фільму

"Атлантида"

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Майбутній 2025 рік. Сергій нарешті повертається з війни додому. На Сході України всі підприємства зупинилися, зона стала безлюдною, тому практично неможливо знайти роботу. До того ж у чоловіка розвивається посттравматичний стрес, що посилюється поганою екологією.

"Атлантида": дивіться трейлер фільму

"З любов'ю – тато"

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Аудіокнига розповідає насамперед про людину на війні. Про наше тривожне зараз, живий нерв, що не дає змоги вдихнути кисень та вибратися зі стихії війни.



"З любов'ю – тато" / Фото MEGOGO

"Емоційні гойдалки війни. Роздуми психотерапевта про війну"

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Змінилося не лише наше повсякдення, а й емоційні реакції. Усе – від страху, тривоги та злості до почуття провини й смутку проявляється настільки насичено, що інколи складно уявити, як узагалі можна дати раду цим емоціям.



"Емоційні гойдалки війни. Роздуми психотерапевта про війну" / Фото MEGOGO