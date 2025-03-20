Врятують нудний вечір: 3 найкращі фільми про виживання в екстремальних умовах

Багато прихильників кіно полюбляють фільми, які тримають у напрузі та демонструють неймовірну силу людського духу. Ці стрічки висвітлюють історії людей, які випробовують свою витримку.

Кіно 24 підготував добірку фільмів про виживання в екстремальних умовах. Ці історії вражають своєю реалістичністю та емоційною напругою.

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"127 годин" (2010)

Цей фільм заснований на реальних подіях і розповідає про альпініста Арона Ралстона, який вирушив на самотню подорож у каньйони Юти, не повідомивши нікому свій маршрут. Під час спуску він випадково зривається, і величезний камінь затискає його руку між скелею. Без їжі, води та можливості покликати на допомогу чоловік проводить у пастці 127 годин. Арону доведеться ухвалити приголомшливе рішення, щоб вижити.

"127 годин": дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, якщо вам подобаються фільми, зняті на основі реальних подій, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.

" Занурення " (2023)

Дві сестри Мей та Дрю вирушають на дайвінг у мальовничому місці посеред океану. Однак під час занурення на велику глибину стається обвал. Внаслідок цього Дрю опинилася під уламками, не маючи можливості виплисти. У неї залишається дуже мало кисню, тому Мей має знайти спосіб врятувати сестру.

"Занурення": дивіться трейлер фільму онлайн

"Мілина" (2016)

Серферка Ненсі знаходить ідеальне місце для занять серфінгом. Аж раптом під час запливу на неї нападає велика біла акула. Ледве рятуючись, дівчина дістається до скелястого острова, який стає її єдиним прихистком. Героїні треба якомога швидше дістатися берега, але акула не відступає.

"Мілина": дивіться трейлер фільму онлайн

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