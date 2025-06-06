3 високорейтингові фільми про журналістів, які варто подивитись після робочого дня

6 червня в Україні відзначають День журналіста. Якщо ви хочете більше дізнатися про цю професію та поринути в естетику журналістських буднів, ми зібрали для вас список цікавих фільмів.

У свіженькій добірці від Кіно 24 обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом сьогодні ввечері чи на вихідних.

Радимо Гостросюжетний фільм, який захоплює з перших хвилин і нікого не лишає байдужим: що це за стрічка

"Її серце"

Ця історія заснована на реальних подіях. У стрічці йдеться про журналіста Даніела Перла, який у 2002 році зник у Карачі під час розслідування можливих зв'язків між Аль-Каїдою та пакистанськими спецслужбами. Його викрили бойовики, які були пов'язані з Омаром Шейхом і згодом трагічно стратили на території Пакистану.

"Її серце": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, головну роль у цій біографічній драмі зіграла легендарна Анджеліна Джолі. Прем'єра фільму відбулась ще у 2007 році, а на сьогодні фільм має доволі високі глядацькі рейтинги. Глядачі відгукуються дуже позитивно про гру акторів і про те, що стрічка змушує задуматись, хоча зазначають, що для перегляду вона доволі складна.

Якщо ви хочете поринути у світ журналістики та естетики репортерів, кореспондентів та редакторів, вам також варто подивитися фільм "У центрі уваги" або "Римські канікули". Обирайте стрічку собі до смаку та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.

До речі, ми також зібрали для вас 3 гідні українські мінісеріали, які можна подивитись всього за вечір.