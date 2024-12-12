4 яскраві фільми про зимові свята, які можна подивитися на Netflix

Святковий настрій – це не тільки яскрава ялинка й запах мандаринів. Щоб відчути той самий дух Різдва, можна переглянути найкращі тематичні фільми.

На платформі Netflix є чималий список стрічок, які допоможуть зарядитися святковим настроєм. 24 Канал розповість про одні з найкращих та найпопулярніших за останні роки.

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"Як Ґрінч украв Різдво"

Події розгортаються в казковому містечку Хувілль, де всі жителі обожнюють Різдво. Проте Ґрінч – зелений і буркотливий відлюдник, який живе на пагорбі, ненавидить це свято. Він вирішує вкрасти Різдво, забираючи всі подарунки, святкові прикраси та частування.

Але план Ґрінча змінюється, коли він зустрічає маленьку дівчинку, яка вірить у добро навіть у його серці. Врешті Ґрінч розуміє, що Різдво – це не про матеріальні речі, а про любов, взаєморозуміння та радість.

"Як Ґрінч украв Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Клаус"

Анімаційний фільм розповідає про те, як з'явився Санта Клаус і народилося Різдво. Лінивий син поштмейстера Джаспер на прохання батька вирушає на Північний полюс. Він потрапляє у похмуре маленьке містечко, де зустрічає містера Клауса – старого відлюдника.

Поки Джаспер намагається виконати завдання від батька (обробити 6 тисяч листів), він починає товаришувати з Клаусом. З їхньої дружби народжується традиція Різдва.

"Клаус": дивіться трейлер онлайн

"Відпочинок за обміном"

Аманда й Айріс – двоє абсолютно різних жінок, яких об'єднують схожі долі. Вони досягли успіху в кар'єрі, але так і не налагодили особисте життя. Тож дівчата вирішують змінити атмосферу навколо й вирішують обмінятися житлом на відповідному сайті.

Аманда й Айріс здружуються з перших хвилин знайомства. Тепер одна з них летить на Різдво у Велику Британію, а інша – в Каліфорнію.

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер онлайн

"Щасливого Різдва"

Дівчина на ім'я Кейт мріяла стати співачкою, але зараз працює у супермаркеті в костюмі ельфа Санта Клауса. Вона не проти пуститися берега за алкоголем і шкідливою їжею. Якось дівчина зустрічає дивакуватого хлопця Тома, який допомагає їй переоцінити своє ставлення до життя та налагодити відносини зі світом.

"Щасливого Різдва": дивіться трейлер онлайн