3 високорейтингові фільми на реальних подіях, які перевернуть вашу свідомість

Глядачі часто відчувають себе більш залученими до фільмів, знаючи, що вони базуються на реальних подіях. Це створює відчуття, що вони є частиною чогось важливого і значущого.

Якщо ви хочете отримати такі емоції, то обирайте стрічку з матеріалу Кіно 24. Ми зібрали список високорейтингових фільмів на реальних подіях, які не залишать байдужим нікого.

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"Вогнеборці"

Фільм розповідає історію елітної команди вогнеборців "Granite Mountain Hotshots", яка у червні 2013 року працювала з надзвичайною природною катастрофою в Прескотті, штат Аризона, США.

Ця пожежа вважається однією з найбільших в історії людства. Кожен член команди має вдома родину і все необхідне для щасливого майбутнього. Проте ця група готова пожертвувати своїм власним життям, щоб зупинити жахливу силу пожежі.

"Вогнеборці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Саллі"

Біографічна драма від п'ятикратного лауреата Оскара і відомого режисера й актора Клінта Іствуда розповідає про події, які стали основою для фільму. Історія розгортається навколо подвигу пілота Чеслі Салленбергера та першого офіцера Джефрі Скайлза, які у січні 2009 року посадили несправний літак на річку Гудзон, рятуючи життя 155 пасажирів і членів екіпажу.

Попри те, що в очах громадськості капітан Саллі став справжнім героєм, що виявив безпрецедентну авіаційну майстерність, всі його дії піддалися ретельному розслідуванню. Виявлення нових доказів може підірвати не лише репутацію, але й загрожувати його кар'єрі пілота.

"Саллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Неможливе"

Фільм заснований на реальній історії Марії Белон і її сім'ї, яка пережила землетрус і цунамі 2004 року в Індійському океані. Тоді Марія перебувала у відпустці в Таїланді з чоловіком і трьома синами. Під час надзвичайної ситуації вона втратила половину своєї ноги, але вдалося врятувати всю свою родину, яка мало не загинула.

"Неможливе": дивіться онлайн трейлер фільму

Марія Белон брала безпосередню участь у зніманнях цього фільму, а її роль втілила актриса Наомі Воттс. За цю роль Наомі отримала номінацію на премію Оскар за найкращу жіночу роль на 85-й церемонії вручення.