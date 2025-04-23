Не лише "Титанік": 2 моторошні фільми про страшні катастрофи, засновані на реальних подіях

Фільми, засновані на реальних подіях, завжди викликають особливі емоції. Вони змушують співпереживати, тримають у напрузі та надовго залишаються в пам'яті.

Особливо це стосується стрічок, що розповідають про масштабні трагедії або катастрофи. Ми зібрали нову добірку Кіно 24 з такими фільмами.

Радимо 7 найнапруженіших трилерів усіх часів, які тримають в напрузі до останньої хвилини

"Гренландія"

Це моторошна історія про те, як наближається неминучий і страшний кінець світу. Уламки гігантської комети мчать до Землі та загрожують знищити планету. Бункер у далекій Гренландії – це останнє місце, де можна вижити. Джон, його дружина та син вирушають у цю небезпечну подорож.

Руйнівні уламки комети, паніка людей та справжнє божевілля – усе це добре характеризує те, що переживали на своєму шляху головні герої.

"Гренландія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проти шторму"

Це історія про один із найстрашніших штормів в історії східного узбережжя США, який стався в лютому 1952 року.

Страшна стихія жорстоко нищила усе на своєму шляху. Вона буквально змітала прибережні міста, ставлячи під загрозу життя екіпажів двох нафтових танкерів. SS Pendleton і SS Fort Mercer прямували до Бостона і Портленда, коли один із них не витримав сили хвиль і розламався навпіл. Члени екіпажу опинилися у справжній пастці на судні.

"Проти шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, український серіал "Кохання та полум'я" розтопив серця глядачів. Дізнайтесь, скільки серій у стрічці за посиланням.